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Символы моей страны

Символы моей страны

22 августа в 12:00 в сквере у фонтанов на привокзальной площади состоится квест для детей «Символы моей страны», посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации. Участников квеста ждёт увлекательное путешествие по тематическим станциям, головоломки, лабиринты. Также участники смогут продемонстрировать свою физическую подготовку, силу и ловкость.

Количество участников ограничено. Успей подать заявку и стань участником квеста!

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

22 августа, вторник
12:00
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