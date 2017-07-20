Шахматный бульвар
Начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля, по решению Всемирной шахматной федерации, отмечают Международный день шахмат (International Chess Day).
В этот день, в сквере библиотеки, будет организована выставка и, совместно с шахматным клубом города, проведено шахматное состязание.
Контактное лицо: Ан Дмитрий Ходенович, библиотекарь Группы библиотечного обслуживания, отдела комплексного библиотечного обслуживания т. 45-25-27
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 78, тел. (4242) 45-25-25, 45-25-27, 45-25-55
20 июля, четверг
12:00
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