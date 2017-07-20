Шахматный бульвар

Начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля, по решению Всемирной шахматной федерации, отмечают Международный день шахмат (International Chess Day).

В этот день, в сквере библиотеки, будет организована выставка и, совместно с шахматным клубом города, проведено шахматное состязание.

Контактное лицо: Ан Дмитрий Ходенович, библиотекарь Группы библиотечного обслуживания, отдела комплексного библиотечного обслуживания т. 45-25-27