В предстоящую субботу, 8 июля, в областном центре впервые пройдут юношеские игры боевых искусств "Сахалинское лето".



— Идея проведения такого мероприятия родилась в марте, когда мы подписали соглашение о сотрудничестве с президентом Всемирной федерацией тансудо Нам Ин До, — сказал главный судья соревнований, руководитель федерации кикбоксинга Сахалинской области. — Юношеские игры боевых искусств позволят определить сильнейших спортсменов в единоборствах для формирования спортивного резерва Сахалинской области, подготовить спортсменов для участия в международных соревнованиях.



В рамках игр будут проходить поединки по тхэквондо, всестилевому карате, кикбоксингу, тайскому боксу.



Главными приглашенными гостями станут президент Всемирной федерацией тансудо Нам Ин До и профессор университета "Корё" (Корея) господин Че Чан Су.



Юношеские игры пройдут в Корейском культурном центре по адресу: проспект Мира, 7/1.



Начало соревнований в 10.00, в 12:00 состоится торжественное открытие, затем поединки продолжатся.



Вход для зрителей свободный.