афиша
афиша
Регистрация
Сахалинское лето

Сахалинское лето

В предстоящую субботу, 8 июля, в областном центре впервые пройдут юношеские игры боевых искусств "Сахалинское лето".

— Идея проведения такого мероприятия родилась в марте, когда мы подписали соглашение о сотрудничестве с президентом Всемирной федерацией тансудо Нам Ин До, — сказал главный судья соревнований, руководитель федерации кикбоксинга Сахалинской области. — Юношеские игры боевых искусств позволят определить сильнейших спортсменов в единоборствах для формирования спортивного резерва Сахалинской области, подготовить спортсменов для участия в международных соревнованиях.

В рамках игр будут проходить поединки по тхэквондо, всестилевому карате, кикбоксингу, тайскому боксу.

Главными приглашенными гостями станут президент Всемирной федерацией тансудо Нам Ин До и профессор университета "Корё" (Корея) господин Че Чан Су.

Юношеские игры пройдут в Корейском культурном центре по адресу: проспект Мира, 7/1.

Начало соревнований в 10.00, в 12:00 состоится торжественное открытие, затем поединки продолжатся.

Вход для зрителей свободный.

Где и когда?
Центр просвещения и культуры республики Корея

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83а, тел. 8 (4242) 505696

8 июля, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
8 июля, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Коробочка идей
Коробочка идей
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
Социальный фитнес
Социальный фитнес
Чеховский сквер
Чеховский сквер
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru