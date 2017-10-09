9 октября в сквере имени Чехова состоится ежегодная областная библиоярмарка «САХалинский АРбат».

Проект областной универсальной научной библиотеки направлен на объединение усилий библиотек, издательств и книготорговых организаций в продвижении книги и чтения населению Сахалинской области. Посетители библиоярмарки смогут не только пополнить домашнюю библиотеку новыми и даже редкими изданиями, но и услышать выступления известных российских писателей, познакомиться с выставками литературных новинок областных и городских библиотек, стать участниками интерактивных акций для детей и взрослых.

В этом году библиоярмарка состоится в рамках большого культурного события — III межрегионального фестиваля патриотической книги «О России — с любовью». На литературной площадке библиоярмарки перед жителями и гостями областной столицы выступят участники творческой группы фестиваля — известные российские писатели и литературоведы из Москвы, Суздаля, Новосибирска, Красноярска, Южно-Сахалинска.

В торговой галерее «САХалинского АРбата» жители и гости областного центра смогут познакомиться с ассортиментом ведущих издательств и книжных магазинов области, приобрести сувениры с сахалинской символикой. На «Книжных развалах: от А до Я» вниманию гостей библиоярмарки будут представлены букинистические издания из фонда Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. На арт-площадке любой желающий сможет принять участие в работе творческой мастерской и освоить искусство аэродизайна, познакомиться с изделиями декоративно-прикладного творчества местных мастеров handmade (Дианы Устиновской, Ярославы Журловой, Нины Краснок, Нины Куделиной, участников творческого объединения «Остров рукоделия» и др.). На выставочной площадке «САХалинского АРбата» свои картины представят островные художники: Вера Аветисян, Елена Никифорова, Сергей Васенкин, Алексей Аветисян и др. В рамках работы выставочной площадки Сахалинский областной художественный музей с 12 до 15 часов гостеприимно распахнёт свои двери для южносахалинцев и гостей областного центра, желающих познакомиться с выставкой «Дом Романовых», оформленной по материалам Дальневосточного художественного музея (Хабаровск).

Завершится библиоярмарка концертной площадкой, где для сахалинцев выступят творческие коллективы и сольные исполнители островной области.

Программа библиоярмарки:

12:00-12:10 — Торжественное открытие VII областной библиоярмарки «САХалинский АРбат» и III межрегионального фестиваля патриотической книги «О России — с любовью»

12:10-12:30 — Награждение победителей областного конкурса «Лучшее краеведческое издание»

12:30-14:30 — Литературная площадка: выступление известных российских писателей — участников межрегионального фестиваля «О России — с любовью» (12:30 — 13:20); встреча с сахалинскими детскими писателями Натальей Капустюк и Еленой Долгих (13:30 — 14:30).

12:00-16:00 — Библиотечная площадка: презентация тематических книжных выставок; мастер-классы, викторины и блиц-опросы; интерактивные акции областных и городских библиотек для детей и взрослых.

15:00-16:00 — Концертная площадка: выступления творческих коллективов и сольных исполнителей.

С 12:00 до 16:00 работают:

- Галерея книжной и сувенирной торговли.

- Книжные выставки городских и областных библиотек.

- Выставка-продажа картин сахалинских художников.

- Выставка-продажа работ сахалинских мастеров.

- Декоративно-прикладного искусства.

- Арт-площадка: мастер-классы по аэродизайну.

Справки по телефону 8 (4242) 45-25-02, центр чтения СахОУНБ, электронная почта: chtenie@libsakh.ru.