Рисуем нитью
Музей расширяет тематику мастер?классов для детей и взрослых. На нашем новом занятии «Рисуем нитью» сотрудники музея научат технике ниткографии. Посетителям покажут, как создавать изображения шерстяными нитками на бумаге. Картины, выполненные в этой технике, всегда получаются яркими, красочными и необычными.
Все материалы предоставляются, а по окончании занятия участники могут унести на память свой мини?шедевр.
В 11.00 приглашаем взрослых, а в 14.00 юных посетителей.
Предварительная запись по телефону: 43–65 -09
Стоимость занятия:
- для детей до 16 лет – 100 рублей
— студентов, пенсионеров – 130 рублей
— взрослые – 150 рублей.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774
8 августа, вторник
14:00
8 августа, вторник
11:00
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