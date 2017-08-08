Музей расширяет тематику мастер?классов для детей и взрослых. На нашем новом занятии «Рисуем нитью» сотрудники музея научат технике ниткографии. Посетителям покажут, как создавать изображения шерстяными нитками на бумаге. Картины, выполненные в этой технике, всегда получаются яркими, красочными и необычными.

Все материалы предоставляются, а по окончании занятия участники могут унести на память свой мини?шедевр.

В 11.00 приглашаем взрослых, а в 14.00 юных посетителей.

Предварительная запись по телефону: 43–65 -09

Стоимость занятия:

- для детей до 16 лет – 100 рублей

— студентов, пенсионеров – 130 рублей

— взрослые – 150 рублей.