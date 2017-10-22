Рисуем море
Рисовать море научат в музее книги «Остров Сахалин»
Мастер-класс по живописи состоится в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».
Участники мастер-класса изобразят Охотское море под руководством опытного педагога. Пейзаж в жанре марина будет создан гуашевыми красками.
Занятие проведёт педагог Людмила Асабина, член Союза художников России, лауреат и участник международных, всероссийских, областных и городских выставок.
Все материалы предоставляются. После окончания занятия участники заберут рисунки с собой.
Возраст участников: 16+
Стоимость: 150 руб.
Количество мест ограничено, запись по тел.: 43–65–09; 8–900–425–57–55.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774
22 октября, воскресенье
15:00
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