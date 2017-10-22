Рисуем море

Рисовать море научат в музее книги «Остров Сахалин»

Мастер-класс по живописи состоится в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

Участники мастер-класса изобразят Охотское море под руководством опытного педагога. Пейзаж в жанре марина будет создан гуашевыми красками.

Занятие проведёт педагог Людмила Асабина, член Союза художников России, лауреат и участник международных, всероссийских, областных и городских выставок.

Все материалы предоставляются. После окончания занятия участники заберут рисунки с собой.

Возраст участников: 16+

Стоимость: 150 руб.

Количество мест ограничено, запись по тел.: 43–65–09; 8–900–425–57–55.