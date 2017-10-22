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Рисуем море

Рисуем море

Рисовать море научат в музее книги «Остров Сахалин»

Мастер-класс по живописи состоится в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

 Участники мастер-класса изобразят Охотское море под руководством опытного педагога. Пейзаж в жанре марина будет создан гуашевыми красками.

Занятие проведёт педагог Людмила Асабина, член Союза художников России, лауреат и участник международных, всероссийских, областных и городских выставок.

Все материалы предоставляются. После окончания занятия участники заберут рисунки с собой.

Возраст участников: 16+

Стоимость: 150 руб.

Количество мест ограничено, запись по тел.: 43–65–09; 8–900–425–57–55. 

Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

22 октября, воскресенье
15:00
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