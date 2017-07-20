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Прыжки на лыжах с трамплина

Прыжки на лыжах с трамплина

В областном центре стартуют соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Мир без наркотиков». В них примут участие около 50 человек из Южно-Сахалинска и Углегорска.

Первый день соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина отменяется из-за погодных условий! 

В первый день соревнований летающие лыжники будут прыгать с трамплина К-10. 22 июля на К-35 и 70 выйдут уже более опытные спортсмены.

21 и 22 июля начало соревнований в 10:00. Место проведения: переулок Алтайский, 9. Приглашаются все желающие.

Где и когда?
Министерство спорта, туризма и молодежной политики

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301

21 июля, пятница
10:00
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22 июля, суббота
10:00
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