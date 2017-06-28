Поющий город
В рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица» в Городском Доме культуры «Родина» состоится Вокальный конкурс непрофессиональных исполнителей «Поющий город».
Конкурс включает в себя три этапа:
- 1 этап — «Отборочный», состоится 21, 28 июня, 05 июля 2017 года. На этом этапе конкурса жюри отбирает конкурсантов для следующего этапа по двум разнохарактерным произведениям.
- 2 этап «Полуфинал», состоится 19.07.2017. В полуфинале члены жюри выберут 11 конкурсантов, которые продолжат участие в конкурсе на следующем этапе.
- 3 этап «Финал», состоится 22.07.2017. На этом этапе жюри выберут победителей конкурса.
К участию в конкурсе допускаются непрофессиональные исполнители (солисты и дуэты) в возрасте 18 лет и старше.
Заявка подается в МБУ ГДК «Родина»:
- лично по адресу: г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 83;
- устно по телефону: 72-84-85, факс: 50-60-92;
- отправив письмо на электронный адрес организаторов конкурса: dkrodina@yandex.ru,
Заявки принимаются по 05.07.2017 включительно.
Телефон для справок 72-84-85.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495
28 июня, среда
18:00
5 июля, среда
18:00
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