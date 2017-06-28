В рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица» в Городском Доме культуры «Родина» состоится Вокальный конкурс непрофессиональных исполнителей «Поющий город».

Конкурс включает в себя три этапа:

1 этап — «Отборочный», состоится 21, 28 июня, 05 июля 2017 года. На этом этапе конкурса жюри отбирает конкурсантов для следующего этапа по двум разнохарактерным произведениям.

2 этап «Полуфинал», состоится 19.07.2017. В полуфинале члены жюри выберут 11 конкурсантов, которые продолжат участие в конкурсе на следующем этапе.

3 этап «Финал», состоится 22.07.2017. На этом этапе жюри выберут победителей конкурса.

К участию в конкурсе допускаются непрофессиональные исполнители (солисты и дуэты) в возрасте 18 лет и старше.

Заявка подается в МБУ ГДК «Родина»:

лично по адресу: г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 83;

устно по телефону: 72-84-85, факс: 50-60-92;

отправив письмо на электронный адрес организаторов конкурса: dkrodina@yandex.ru,

Заявки принимаются по 05.07.2017 включительно.

Телефон для справок 72-84-85.

Положение о конкурсе!