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Полезные прищепки от сахалинского мишки

Полезные прищепки от сахалинского мишки

В канун 1 сентября школьникам будет предложено смастерить своими руками табличку-планинг из картона, цветной бумаги и декоративных прищепок. Основа планинга – картон с изображением символа зоопарка – медведя. Ежедневник интересен тем, что задания могут легко пристегиваться и отстегиваться. Удобно, быстро и неординарно можно создать себе красивый настенный планинг на каждый день. Пригодится и детям, и взрослым.

Где и когда?
Сахалинский Зооботанический парк

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09

26 августа, суббота
14:00
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