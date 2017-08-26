Полезные прищепки от сахалинского мишки

В канун 1 сентября школьникам будет предложено смастерить своими руками табличку-планинг из картона, цветной бумаги и декоративных прищепок. Основа планинга – картон с изображением символа зоопарка – медведя. Ежедневник интересен тем, что задания могут легко пристегиваться и отстегиваться. Удобно, быстро и неординарно можно создать себе красивый настенный планинг на каждый день. Пригодится и детям, и взрослым.