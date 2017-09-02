3 сентября (воскресенье) состоится общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков!!!



Для желающих принять участие в восхождении с 21 по 31 августа открыта регистрация на сайте www.adrenalin65.ru, где Вы можете заполнить заявку в любое удобное для Вас время, а так же по телефону 23-65-10 или 89147461268 с 10:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья!



Регистрация и инструктаж участников с 8:00 до 9:00 возле кафе "Старый друг".



К восхождению приглашаются все желающие (лица до 18 лет допускаются к восхождению в сопровождении взрослых).



Лица в алкогольном опьянении к восхождению не допускается, также запрещено употребление алкогольных напитков на протяжении всего маршрута!!! Восхождение с собаками строго в намордниках, либо на поводке, будут дети!!!



С собой иметь: перекус на день, термос с чаем, воду по 1,5 л. бутылки на человека.



Одеваемся по погоде, обувь должна быть максимально удобная для восхождения (кроссовки или ботинки)!!!

Еду, воду и все необходимое упаковываем в рюкзак, а не в пакеты, руки должны быть свободными!!!



Тропа будет промаркирована заранее. Также по всему маршруту будут стоять волонтеры и сотрудники МЧС и указывать дорогу. На обратном пути участникам восхождения будет предложен чай !!!



ВНИМАНИЕ !!! ПРИ НАЛИЧИИ НА ПИКЕ ТУМАНА ВОСХОЖДЕНИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ !!!



По всем вопросам обращаться по тел.:

8 914 746 12 68 - Нина,



Организаторы: СРОО по туризму "Адреналин" при поддержке МБУ "ЦМИ" .

