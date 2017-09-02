Пик Чехова
3 сентября (воскресенье) состоится общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков!!!
Для желающих принять участие в восхождении с 21 по 31 августа открыта регистрация на сайте www.adrenalin65.ru, где Вы можете заполнить заявку в любое удобное для Вас время, а так же по телефону 23-65-10 или 89147461268 с 10:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья!
Регистрация и инструктаж участников с 8:00 до 9:00 возле кафе "Старый друг".
К восхождению приглашаются все желающие (лица до 18 лет допускаются к восхождению в сопровождении взрослых).
Лица в алкогольном опьянении к восхождению не допускается, также запрещено употребление алкогольных напитков на протяжении всего маршрута!!! Восхождение с собаками строго в намордниках, либо на поводке, будут дети!!!
С собой иметь: перекус на день, термос с чаем, воду по 1,5 л. бутылки на человека.
Одеваемся по погоде, обувь должна быть максимально удобная для восхождения (кроссовки или ботинки)!!!
Еду, воду и все необходимое упаковываем в рюкзак, а не в пакеты, руки должны быть свободными!!!
Тропа будет промаркирована заранее. Также по всему маршруту будут стоять волонтеры и сотрудники МЧС и указывать дорогу. На обратном пути участникам восхождения будет предложен чай !!!
ВНИМАНИЕ !!! ПРИ НАЛИЧИИ НА ПИКЕ ТУМАНА ВОСХОЖДЕНИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ !!!
По всем вопросам обращаться по тел.:
8 914 746 12 68 - Нина,
Организаторы: СРОО по туризму "Адреналин" при поддержке МБУ "ЦМИ" .
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 239-В, кв 47, тел. 8-914-746-12-68