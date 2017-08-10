афиша
афиша
Регистрация
От сердца к сердцу

От сердца к сердцу

10 августа в 18:00 в Южно-Сахалинске на площадке перед Чехов-центром пройдет благотворительная акция «От сердца к сердцу». Мероприятие организуют городская дума и администрация Южно-Сахалинска.
 
Собранные пожертвования перечислят на лечение 8-летнего Ромы Глухова. У ребенка врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, сейчас он с мамой находится в клинике Южной Корее. 
 
На услуги врачей требуется 2,5 миллиона рублей, около половины семья уже собрала.  
 
В рамках благотворительной акции сахалинцы смогут не только сделать пожертвования, но и интересно провести время. Гостей ждут концертная и спортивная программы, ярмарка, благотворительный аукцион, мастер-классы. Для детей будут работать аниматоры, мастера по аквагриму, игровая площадка.
 
Чем больше сахалинцев примет участие в мероприятии, тем скорее семья Ромы соберет нужную сумму.
 
 
Все вопросы можно задать по номеру: +7 924 181-30-85

 

Где и когда?
Администрация г. Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, тел. 8 (4242) 498199, 300669, 300788, 300688, 300614

10 августа, четверг
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Гончарное дело
Гончарное дело
Социальный фитнес
Социальный фитнес
Люблю тебя, мой Южный!
Люблю тебя, мой Южный!
#яживунастровах
#яживунастровах
Комментарии
Evgen_83
Написано 6 августа, в 20:44
Всё будет Хорошо...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru