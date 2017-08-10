От сердца к сердцу
10 августа в 18:00 в Южно-Сахалинске на площадке перед Чехов-центром пройдет благотворительная акция «От сердца к сердцу». Мероприятие организуют городская дума и администрация Южно-Сахалинска.
Собранные пожертвования перечислят на лечение 8-летнего Ромы Глухова. У ребенка врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, сейчас он с мамой находится в клинике Южной Корее.
На услуги врачей требуется 2,5 миллиона рублей, около половины семья уже собрала.
В рамках благотворительной акции сахалинцы смогут не только сделать пожертвования, но и интересно провести время. Гостей ждут концертная и спортивная программы, ярмарка, благотворительный аукцион, мастер-классы. Для детей будут работать аниматоры, мастера по аквагриму, игровая площадка.
Чем больше сахалинцев примет участие в мероприятии, тем скорее семья Ромы соберет нужную сумму.
Все вопросы можно задать по номеру: +7 924 181-30-85
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, тел. 8 (4242) 498199, 300669, 300788, 300688, 300614
10 августа, четверг
18:00
Комментарии
Evgen_83
Написано 6 августа, в 20:44
Всё будет Хорошо...
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