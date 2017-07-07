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Неразлучники

Неразлучники

Сахалинский музей медведя поздравляет всех с Днём семьи, любви и верности! И приглашает на семейный мастер-класс по изготовлению народной куклы "Неразлучники".

В русской традиции "Неразлучники" символизировали единение семьи, любовь и верность. Также, 8 июля, все посетители мастер-класса и музея Медведя смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее "Ромашка желаний".

Мастер-класс будет проходить 8 июля 2017 года, в Сахалинском Музее Медведя, ТРК Сити Молл 5 этаж, обязательная предварительная запись по телефону: 22–72–83, 260–597

Где и когда?
Музей медведя

Южно-Сахалинск, ТРК "Сити Молл", 6-й этаж, тел. (4242) 260597

8 июля, суббота
00:00
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