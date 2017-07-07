Сахалинский музей медведя поздравляет всех с Днём семьи, любви и верности! И приглашает на семейный мастер-класс по изготовлению народной куклы "Неразлучники".

В русской традиции "Неразлучники" символизировали единение семьи, любовь и верность. Также, 8 июля, все посетители мастер-класса и музея Медведя смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее "Ромашка желаний".



Мастер-класс будет проходить 8 июля 2017 года, в Сахалинском Музее Медведя, ТРК Сити Молл 5 этаж, обязательная предварительная запись по телефону: 22–72–83, 260–597