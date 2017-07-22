Фестиваль воздушных змеев «Небо» традиционно проходит на средней площадке комплекса «Горный воздух». В этом году массовый запуск змеев состоится 22 июля в 11:00

В фестивале могут принять участие как покупные, так и самодельные воздушные змеи. Оценивать конкурсантов будет специальное жюри по следующим номинациям: «Самый оригинальный самодельный воздушный змей», «Самый высокий и долгий полет», «Самый озорной воздушный змей».

В этот день участников и гостей спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» ждет развлекательная программа – веселые конкурсы и состязания, сюрпризы и сладости, аквагрим (бесплатно). С 10:30 до 11:30 часов действует бесплатный подъем с нижней до средней станции СТК.

Одним из главных партнеров является Центр технических видов спорта. Победители в трех номинациях фестиваля получат сертификаты и смогут прокатиться на квадрациклах абсолютно бесплатно. За что спасибо ЦТВС. К тому же, есть и поощрительные призы – мороженное для всех участников от «Планеты витаминов», сладкие призы от «Сахалинского кондитера». Также наш партнер компания «Конфетти» подготовила развлечения для детей – мыльные пузыри и ветряки в подарок.

Заявки для участия в конкурсе воздушных змеев необходимо прислать на электронный адрес: event.ski.gv@gmail.com до 22.07.2017 г. С указанием ФИО, название воздушного змея.

Регистрация в день праздника заканчивается на средней площадке в 11.00 часов. Справки по телефону: 51-11-20.

Партнеры мероприятия: ЦТВС, «Сахалинский кондитер», «Воздушный мир», «Планета Витаминов, «Мельница», «Конфетти», «Кока-Кола».