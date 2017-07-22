афиша
афиша
Регистрация
Небо

Небо

Фестиваль воздушных змеев «Небо» традиционно проходит на средней площадке комплекса «Горный воздух». В этом году массовый запуск змеев состоится 22 июля в 11:00

В фестивале могут принять участие как покупные, так и самодельные воздушные змеи. Оценивать конкурсантов будет специальное жюри по следующим номинациям: «Самый оригинальный самодельный воздушный змей», «Самый высокий и долгий полет», «Самый озорной воздушный змей».

В этот день участников и гостей спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» ждет развлекательная программа – веселые конкурсы и состязания, сюрпризы и сладости, аквагрим (бесплатно).  С 10:30 до 11:30 часов действует бесплатный подъем с нижней до средней станции СТК.

Одним из главных партнеров является Центр технических видов спорта. Победители в трех номинациях фестиваля получат сертификаты и смогут прокатиться на квадрациклах абсолютно бесплатно. За что спасибо ЦТВС.  К тому же, есть и поощрительные призы – мороженное для всех участников от «Планеты витаминов», сладкие призы от «Сахалинского кондитера». Также наш партнер   компания «Конфетти» подготовила развлечения для детей – мыльные пузыри и ветряки в подарок.

Заявки для  участия в конкурсе воздушных змеев необходимо прислать на электронный адрес: event.ski.gv@gmail.com до 22.07.2017 г. С указанием ФИО, название воздушного змея.

Регистрация в день праздника заканчивается на средней площадке в 11.00 часов. Справки по телефону: 51-11-20.

Партнеры мероприятия: ЦТВС, «Сахалинский кондитер», «Воздушный мир», «Планета Витаминов, «Мельница», «Конфетти», «Кока-Кола».

Где и когда?
Горный воздух, СТК

Южно-Сахалинск, ул. Горный воздух, литер В, тел. 8 (4242) 511110

22 июля, суббота
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Час хоккея
Час хоккея
Статус: Онлайн
Статус: Онлайн
Затерянная планета
Затерянная планета
День лилипутов
День лилипутов
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru