С 23 сентября по 27 сентября 2017 года в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» состоятся мастер-классы:

23 сентября, 12.00-15.00

«Особенности кроя традиционной русской рубахи. Обработка швов. ЧАСТЬ 1»

Общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов. 18+

24 сентября, 12.00-14.00

«Особенности кроя традиционной русской рубахи. Обработка швов. ЧАСТЬ 2». (продолжение мастер-класса).

Общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов. 18+

24 сентября, 15.00-17.30

«Русский сарафан. ЧАСТЬ 1». 18+

Общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов.

25 сентября, 14.00 -16.00

«Вышивка. Традиционные русские швы» (на магнит). 12+

25 сентября, 17.00-19.00

«Русский сарафан. ЧАСТЬ 2». (продолжение мастер-класса). Общее время проведения мастер-класса - 4-5 часов. 18+

26 сентября, 13.00-15.00

«Поясок. Плетём брелок». 12+

27 сентября,13.00-14.00

Изготовление лошадки из текстиля «Конь-огонь»; 10+



Информационная справка:

Меньшикова Наталья Борисовна, научный сотрудник научно-просветительного отдела Каргопольского государственного историко-архитектурного и художественного музея, занимается изучением традиционного русского костюма. Мастер владеет техникой вышивки, старинными русскими швами.

Мастер-классы - мероприятия грантового проекта «Когда б весь год веселый праздник длился…». Проект реализуется при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках фонда социальных инициатив «Энергия».

Место проведения: Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли».

Адрес Центра: Курильская,42

www.sakhartmuseum.ru

Записаться можно по телефону: 31-25-25 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00)

Всю подробную информацию можно получить по телефону: 31-25-25, 72-36-43

Регистрация для участия в мастер-классах обязательна!