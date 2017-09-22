Мастер-классы
С 23 сентября по 27 сентября 2017 года в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» состоятся мастер-классы:
23 сентября, 12.00-15.00
«Особенности кроя традиционной русской рубахи. Обработка швов. ЧАСТЬ 1»
Общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов. 18+
24 сентября, 12.00-14.00
«Особенности кроя традиционной русской рубахи. Обработка швов. ЧАСТЬ 2». (продолжение мастер-класса).
Общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов. 18+
24 сентября, 15.00-17.30
«Русский сарафан. ЧАСТЬ 1». 18+
Общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов.
25 сентября, 14.00 -16.00
«Вышивка. Традиционные русские швы» (на магнит). 12+
25 сентября, 17.00-19.00
«Русский сарафан. ЧАСТЬ 2». (продолжение мастер-класса). Общее время проведения мастер-класса - 4-5 часов. 18+
26 сентября, 13.00-15.00
«Поясок. Плетём брелок». 12+
27 сентября,13.00-14.00
Изготовление лошадки из текстиля «Конь-огонь»; 10+
Информационная справка:
Меньшикова Наталья Борисовна, научный сотрудник научно-просветительного отдела Каргопольского государственного историко-архитектурного и художественного музея, занимается изучением традиционного русского костюма. Мастер владеет техникой вышивки, старинными русскими швами.
Мастер-классы - мероприятия грантового проекта «Когда б весь год веселый праздник длился…». Проект реализуется при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках фонда социальных инициатив «Энергия».
Место проведения: Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли».
Адрес Центра: Курильская,42
www.sakhartmuseum.ru
Записаться можно по телефону: 31-25-25 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00)
Всю подробную информацию можно получить по телефону: 31-25-25, 72-36-43
Регистрация для участия в мастер-классах обязательна!
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643