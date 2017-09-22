афиша
афиша
Регистрация
Мастер-классы

Мастер-классы

С 23 сентября по 27 сентября 2017 года в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» состоятся мастер-классы:

23 сентября, 12.00-15.00
«Особенности кроя традиционной русской рубахи. Обработка швов. ЧАСТЬ 1» 

Общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов. 18+

24 сентября, 12.00-14.00 

«Особенности кроя традиционной русской рубахи. Обработка швов. ЧАСТЬ 2». (продолжение мастер-класса).

Общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов. 18+ 

24 сентября, 15.00-17.30

 «Русский сарафан. ЧАСТЬ 1».  18+ 

Общее время проведения мастер-класса – 4-5 часов.

25 сентября, 14.00 -16.00

«Вышивка. Традиционные русские швы» (на магнит). 12+ 

25 сентября, 17.00-19.00 
«Русский сарафан. ЧАСТЬ 2». (продолжение мастер-класса). Общее время проведения мастер-класса - 4-5 часов. 18+ 

26 сентября, 13.00-15.00 

  «Поясок. Плетём брелок». 12+ 

27 сентября,13.00-14.00

Изготовление лошадки из текстиля «Конь-огонь»; 10+ 


Информационная справка:

Меньшикова Наталья Борисовна, научный сотрудник научно-просветительного отдела Каргопольского государственного историко-архитектурного и художественного музея, занимается изучением традиционного русского костюма. Мастер владеет техникой вышивки, старинными русскими швами.                   

Мастер-классы - мероприятия грантового проекта «Когда б весь год веселый праздник длился…». Проект реализуется при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках фонда социальных инициатив «Энергия».

Место проведения: Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли».

Адрес Центра: Курильская,42

www.sakhartmuseum.ru      

Записаться можно по телефону: 31-25-25 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00)

Всю подробную информацию можно получить по телефону: 31-25-25, 72-36-43

Регистрация для участия в мастер-классах обязательна!

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

23 сентября, суббота
00:00
 В календарь
 В календарь
24 сентября, воскресенье
00:00
 В календарь
 В календарь
25 сентября, понедельник
00:00
 В календарь
 В календарь
26 сентября, вторник
00:00
 В календарь
 В календарь
27 сентября, среда
00:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Костюмированный поход в музей
Костюмированный поход в музей
#яживунастровах
#яживунастровах
Статус: Онлайн
Статус: Онлайн
Танцевальные выходные
Танцевальные выходные
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru