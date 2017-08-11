С 8 по 24 августа на территории области впервые пройдет кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». Целью проекта является популяризация культурного наследия народов России, сообщает пресс-служба министерства культуры островного региона.

Данный проект является уникальным в своем роде. Это единственный в стране кочующий фестиваль, который представляет традиционную и современную культуру коренных малочисленных народов российского Севера. Его формат соответствует образу жизни представленных народов – фестиваль кочует по городам и селам страны. За 12 лет в рамках проекта было представлено более 300 этнических программ. Фестиваль побывал в 87 городах и поселках России, 9 городах СНГ и КНР.

Фестивальная программа на Сахалине включит в себя 14 мероприятий в восьми районах области.

Культура коренных народов будет представлена этническими концертами, выставками традиционных ремесел, фотовыставками, интерактивными творческими лабораториями. Зрителю будет представлена широчайшая палитра этнических культур, от аутентичных форм до современных.

Всероссийский кочующий фестиваль культур "Манящие миры. Этническая Россия" объявляет имена участников мероприятия. Творческие этнические коллективы и отдельные исполнители прибудут на остров, чтобы познакомить жителей и гостей области с уникальной культурой своих народов.

От Мурманска до Сахалина – такова география проекта, объединяющая артистов Камчатки, Чукотки, Алтая, Эвенкии, Ямала, Мурманской и Сахалинской области. Программа познакомит зрителей с уникальной культурой коренных малочисленных народов российского Севера – ительменов, эвенков, чукчей, эскимосов, саамов, ненцев, нивхов, нанайцев и уйльта. В проекте представлены жемчужины этнических танцев, горловое пение, фолк музыка и этническая эстрада. Многожанровость программы позволяет представить палитру этнических культур от аутентичных форм до современных.

Перед зрителями выступит заслуженный артист России и Алтая Болот Байрышев (Алтай) – всемирно известный исполнитель традиционного алтайского горлового пения кай – древнейшего музыкального жанра, отличающегося глубоким философским осмыслением жизни. Болот виртуозно владеет техникой игры на комусе, топшууре, шооре и др.

Традиционные песни, а также песни собственного сочинения исполнят: романтик российского Севера Владимир Хоменко (Эвенкия), этнопевица Екатерина Салиндер (Ямал) и Ольга Ласточкина (Камчатка). Также культуру своего народа представит Саамская творческая группа (Мурманская область).

Уникальный Ительменский ансамбль «Эльвель» (Камчатский край) представит свою программу. Ительмены – одна из ветвей индейцев племени Тлинкиты. Танцы ительменов – это отражение их жизни, наполненное звуками дикой нетронутой цивилизацией природы.

Также остров посетит Народный фольклорный эскимосский ансамбль «Атасикун» (Чукотка). «Атасикун» – в переводе с эскимосского «Все вместе». В репертуаре ансамбля собраны танцы аляскинских и канадских, чаплинских и сирениковских эскимосов. Коллектив проводит активную работу по восстановлению забытых танцевальных номеров и по сохранению эскимосской мелодии.

В разных муниципальных образованиях нашей области к гостям будут присоединяться сахалинские национальные коллективы:

· Народный национальный ансамбль «Мэнгумэ илга» («Серебряные узоры») МО городской округ Поронайский, рук. А. Украинский

· Самодеятельный ансамбль «Люди Ых миф» («Люди Сахалина») МО городской округ «Город Южно-Сахалинск», рук. Е. Ниткук

· Нивхский народный фольклорный ансамбль «Кех» («Чайка») МО «Тымовский городской округ» рук. Т. Шкалыгина

· Народный национальный хореографический ансамбль «Ари ла миф» («Земля северного ветра») МО «Городской округ Ногликский» рук. А. Горошко

· Ансамбль «Морошечка», МО городской округ «Александровск-Сахалинский район», рук. Е. Ниганова

· Народный нивхский национальный ансамбль «Пила Кен» («Большое солнце») МО Городской округ «Охинский», рук. И.Комарова

Президент фестиваля – народный артист России, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Иосиф Жуков (Камчатка)

Режиссер – лауреат правительственной премии «Душа России» Лидия Кручинина, Камчатка

Руководитель программ – Елена Тюрина (г. Москва, Культурный фонд поддержки национальных искусств)

Организатором фестиваля на Сахалине является Сахалинский областной центр народного творчества и культурный фонд поддержки национальных искусств (г. Москва).

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и Компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», дочерней компании корпорации «Эксон Мобил», оператора проекта «Сахалин-1»

Подробная информация по тел.: 8(4242) 72-20-40