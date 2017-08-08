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Люблю тебя, мой Южный!

Люблю тебя, мой Южный!

В честь празднования 135-летней годовщины со дня основания города Южно?Сахалинск Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина c 1 августа 2017 года объявляет о начале традиционного фотоконкурса «Люблю тебя, мой Южный!».

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

  • «Яркие краски города;

  • «Случайный кадр»

  • «Сюрприз в парке»

  • «Семейные приключения в городе».;

  • «Полёт над городом».

Участником фотоконкурса может стать абсолютно каждый. Для этого необходимо до 7 сентября включительно на электронную почту gpkio?kmo@mail.ru отправить фотографии, отвечающие теме фотоконкурса и оставить заявку с указанием Ф.И. О., контактного номера телефона, названия фотографии и определённой номинации.От каждого участника принимается не более 3-х фотографий.

Открытое голосование и награждение победителей состоится 9 сентября в рамках большой праздничной программы, посвященной Дню Города.

Те, кто не успеют подать заявку и фотографии на конкурс до 7 сентября, смогут это сделать непосредственно в день мероприятий на площадке у скульптурной композиции «Муза» с 11:00 до 12:00 часов. А с 12:00 часов здесь же состоится голосование и подведение итогов: все фотографии будут размещены на импровизированном стенде, победителей в каждой из 5-ти номинаций определят зрители путём прямого голосования.

Церемония награждения пройдёт в 15:00 часов на сцене у механических аттракционов. Пятёрке победителей фотоконкурса будут вручены дипломы и памятные призы, остальным участникам — поощрительные призы.

Требования к конкурсным фотоработам:

  • фотографии должны раскрывать основную тему фотоконкурса «Люблю тебя, мой Южный!»;

  • иметь своё название и принадлежность номинации;

  • фотографии должны быть хорошего качества (для распечатки в формате А4 при оформлении фотовыставки)

  • участники конкурса не должны указывать свое имя на снимке;

  • работы не должны иметь каких?либо авторских плашек, добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т. д;

  • к фотографиям должна прилагаться заявка, в которой содержатся сведения об участнике: фамилия, имя, возраст, номер телефона, название фотоработы (заявка оформляется в свободной форме);

  • каждый участник может подать на конкурс не более 3-х фотографий.

Не допускаются к участию в конкурсе фотоработы:

  • выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие;

  • не соответствующие условиям фотоконкурса.  

С более подробными условиями участия в фотоконкурсе можно ознакомиться здесь —  Положение о проведении фотоконкурса «Люблю тебя, мой Южный!» 2017. Ждём заявок! Телефон для справок — 72–45–75.

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

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