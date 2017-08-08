В честь празднования 135-летней годовщины со дня основания города Южно?Сахалинск Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина c 1 августа 2017 года объявляет о начале традиционного фотоконкурса «Люблю тебя, мой Южный!».

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

«Яркие краски города;

«Случайный кадр»

«Сюрприз в парке»

«Семейные приключения в городе».;

«Полёт над городом».

Участником фотоконкурса может стать абсолютно каждый. Для этого необходимо до 7 сентября включительно на электронную почту gpkio?kmo@mail.ru отправить фотографии, отвечающие теме фотоконкурса и оставить заявку с указанием Ф.И. О., контактного номера телефона, названия фотографии и определённой номинации.От каждого участника принимается не более 3-х фотографий.

Открытое голосование и награждение победителей состоится 9 сентября в рамках большой праздничной программы, посвященной Дню Города.

Те, кто не успеют подать заявку и фотографии на конкурс до 7 сентября, смогут это сделать непосредственно в день мероприятий на площадке у скульптурной композиции «Муза» с 11:00 до 12:00 часов. А с 12:00 часов здесь же состоится голосование и подведение итогов: все фотографии будут размещены на импровизированном стенде, победителей в каждой из 5-ти номинаций определят зрители путём прямого голосования.

Церемония награждения пройдёт в 15:00 часов на сцене у механических аттракционов. Пятёрке победителей фотоконкурса будут вручены дипломы и памятные призы, остальным участникам — поощрительные призы.

Требования к конкурсным фотоработам:

фотографии должны раскрывать основную тему фотоконкурса «Люблю тебя, мой Южный!»;

иметь своё название и принадлежность номинации;

фотографии должны быть хорошего качества (для распечатки в формате А4 при оформлении фотовыставки)

участники конкурса не должны указывать свое имя на снимке;

работы не должны иметь каких?либо авторских плашек, добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т. д;

к фотографиям должна прилагаться заявка, в которой содержатся сведения об участнике: фамилия, имя, возраст, номер телефона, название фотоработы (заявка оформляется в свободной форме);

каждый участник может подать на конкурс не более 3-х фотографий.

Не допускаются к участию в конкурсе фотоработы:

выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие;

не соответствующие условиям фотоконкурса.

С более подробными условиями участия в фотоконкурсе можно ознакомиться здесь — Положение о проведении фотоконкурса «Люблю тебя, мой Южный!» 2017. Ждём заявок! Телефон для справок — 72–45–75.