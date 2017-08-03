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Костюмированный поход в музей

Костюмированный поход в музей

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».

Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма
Для взрослых 150 руб.
Для детей 70 руб.

Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

4 августа, пятница
10:00
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5 августа, суббота
10:00
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6 августа, воскресенье
10:00
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7 августа, понедельник
10:00
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8 августа, вторник
10:00
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Комментарии
Huli_Ганка
Написано 4 апреля 2016, в 14:44
На меня костюмчик вряд ли найдется
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+3
Маргоша.
Написано 5 апреля 2016, в 07:20
Ни грамма дамы, а не пойти ли нам всем вместе костюмчики примерить?
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано 5 апреля 2016, в 09:02
Маргоша., это мысль!
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+3
Маргоша.
Написано 5 апреля 2016, в 09:09
НюНик_просто_Анна, ты же знаешь, что я - массовик- затейник!
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+4
Еще 6 комментариев
НюНик_просто_Анна
Написано 4 апреля 2016, в 21:37
Ух ты, здорово!!! Думаю, Ленусь, костюмчик найдется даже на меня.
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+7
Huli_Ганка
Написано 4 апреля 2016, в 23:21
НюНик_просто_Анна, ты на чужой костюм доярки роток то не разевай
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано 5 апреля 2016, в 07:13
Ни грамма дамы, у мню свой есть - пастушки
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+2
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