Городской Дом культуры «Родина» представляет конкурс «Караоке-онлайн».

Конкурс будет проводиться каждый четверг августа в сквере у фонтанов на привокзальной площади с 19:00 до 21:00.

Конкурс состоит из вечерних программ, в которых участники исполняют песни из предложенного каталога. По окончании каждой программы определяются победители, которые награждаются ценными призами.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по телефону (4242) 72-84-85 либо на месте за час до мероприятия.