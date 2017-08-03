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Караоке-онлайн

Караоке-онлайн

Городской Дом культуры «Родина» представляет конкурс «Караоке-онлайн».

Конкурс будет проводиться каждый четверг августа в сквере у фонтанов на привокзальной площади с 19:00 до 21:00.

Конкурс состоит из вечерних программ, в которых участники исполняют песни из предложенного каталога. По окончании каждой программы определяются победители, которые награждаются ценными призами.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по телефону (4242) 72-84-85 либо на месте за час до мероприятия.

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

3 августа, четверг
19:00
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10 августа, четверг
19:00
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17 августа, четверг
19:00
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24 августа, четверг
19:00
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31 августа, четверг
19:00
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