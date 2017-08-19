В субботу, 19 августа, в Южно-Сахалинске на несколько часов откроется фримаркет. Одни участники будут отдавать ненужные вещи, другие – их брать или меняться.

Название «фримаркет» – в переводе на русский язык бесплатный рынок – говорит само за себя. В этот раз Центр молодежных инициатив приурочил его к началу нового учебного года. Это мероприятие, в ходе которого люди могут отдать даром ставшие ненужными вещи или обменять их на другие.

На фримаркет принимаются любые предметы: канцелярские принадлежности, одежда и обувь, игрушки, предметы быта. Организаторы отмечают, что вещи должны быть новыми или бывшими в употреблении, но в хорошем состоянии.

Мероприятие пройдет 19 августа с 12.00 до 16.00 по адресу: Южно-Сахалинск, проспект Мира, 263-Б. Вещи же принимают уже сейчас в рабочее время. Как и где это сделать, готовы ответить по телефону (4242) 73-34-23.