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Фримаркет

Фримаркет

В субботу, 19 августа, в Южно-Сахалинске на несколько часов откроется фримаркет. Одни участники будут отдавать ненужные вещи, другие – их брать или меняться.

Название «фримаркет» – в переводе на русский язык бесплатный рынок – говорит само за себя. В этот раз Центр молодежных инициатив приурочил его к началу нового учебного года. Это мероприятие, в ходе которого люди могут отдать даром ставшие ненужными вещи или обменять их на другие.

На фримаркет принимаются любые предметы: канцелярские принадлежности, одежда и обувь, игрушки, предметы быта. Организаторы отмечают, что вещи должны быть новыми или бывшими в употреблении, но в хорошем состоянии.

Мероприятие пройдет 19 августа с 12.00 до 16.00 по адресу: Южно-Сахалинск, проспект Мира, 263-Б. Вещи же принимают уже сейчас в рабочее время. Как и где это сделать, готовы ответить по телефону (4242) 73-34-23.

Где и когда?
Альтаир, клуб

Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 263-Б, тел. (4242) 73-34-23

19 августа, суббота
12:00
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