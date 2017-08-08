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Фото на память

Фото на память

Городской Дом культуры «Родина» объявляет фотоконкурс «Фото на память», посвящённый 135-летию со дня основания города Южно-Сахалинска. Принять участие к конкурсе может любой желающий, необходимо просто прислать фотографию на электронную почту konkurs.dk.rodina@mail.ru.  на фоне достопримечательностей города Южно-Сахалинска.

Победитель будет определён путем online-голосования на сайте  МБУ ГДК «Родина». Награждение победителя состоится  9 сентября в день празднования юбилея города.

Конкурсная программа стоит из трёх этапов:

·          1 этап с 07 по 20 августа 2017 года – сбор и размещение фотоматериала, в электронном формате, на сайте МБУ ГДК «Родина». На фото должен быть изображен участник конкурса, на фоне достопримечательностей города Южно-Сахалинска.

·          2 этап с 14:00 часов 21 августа до 12:00 часов 05 сентября 2017 года, по местному времени – онлайн-голосование на сайте МБУ ГДК «Родина». Посетитель сайта может проголосовать только один раз за одну фотографию.

·          3 этап 06 сентября 2017 года – определение победителя конкурса.

3.4.1. Голосование проводится  в режиме онлайн на сайте МБУ ГДК «Родина» - http://www.rodina-dk.ru.

Подробную информацию вы можете получить в положении о конкурсе или же позвонив по телефону: 72-84-85, ждем ваши фотографии.

Положение конкурса фото на память

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

9 августа, среда
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10 августа, четверг
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11 августа, пятница
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12 августа, суббота
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13 августа, воскресенье
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