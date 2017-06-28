Лето в контактном зоопарке начнется 29 апреля. «Деревенский дворик» переходит на летний режим работы.



Закончились зимние каникулы у питомцев контактного зоопарка, из теплых вольеров они переедут на лето поближе к ребятне, в «Деревенский дворик». Питомцев стало больше, теперь к старожилам добавились: шелковая китайская курочка, мускусные и домашние утки, полосатые скунсы.



Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!

Контактный зоопарк работает выходные и праздничные дни с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00

Билеты продаются в кассе зоопарка.