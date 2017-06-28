Деревенский дворик
Лето в контактном зоопарке начнется 29 апреля. «Деревенский дворик» переходит на летний режим работы.
Закончились зимние каникулы у питомцев контактного зоопарка, из теплых вольеров они переедут на лето поближе к ребятне, в «Деревенский дворик». Питомцев стало больше, теперь к старожилам добавились: шелковая китайская курочка, мускусные и домашние утки, полосатые скунсы.
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Контактный зоопарк работает выходные и праздничные дни с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Билеты продаются в кассе зоопарка.
Билеты продаются в кассе зоопарка.
Стоимость входного билета - 50 рублей.
Подробнее о контактном зоопарке читайте тут или спросите по телефонам: 50-56-26, 30-37-47
Подробнее о контактном зоопарке читайте тут или спросите по телефонам: 50-56-26, 30-37-47
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09
28 июня, среда
11:00
29 июня, четверг
11:00
30 июня, пятница
11:00
1 июля, суббота
11:00
2 июля, воскресенье
11:00
3 июля, понедельник
11:00
4 июля, вторник
11:00
5 июля, среда
11:00
6 июля, четверг
11:00
7 июля, пятница
11:00
8 июля, суббота
11:00
9 июля, воскресенье
11:00
10 июля, понедельник
11:00
11 июля, вторник
11:00
12 июля, среда
11:00
13 июля, четверг
11:00
14 июля, пятница
11:00
15 июля, суббота
11:00
16 июля, воскресенье
11:00
17 июля, понедельник
11:00
18 июля, вторник
11:00
19 июля, среда
11:00
20 июля, четверг
11:00
21 июля, пятница
11:00
22 июля, суббота
11:00
23 июля, воскресенье
11:00
24 июля, понедельник
11:00
25 июля, вторник
11:00
26 июля, среда
11:00
27 июля, четверг
11:00
28 июля, пятница
11:00
29 июля, суббота
11:00
30 июля, воскресенье
11:00
31 июля, понедельник
11:00
1 августа, вторник
11:00
2 августа, среда
11:00
3 августа, четверг
11:00
4 августа, пятница
11:00
5 августа, суббота
11:00
6 августа, воскресенье
11:00
7 августа, понедельник
11:00
8 августа, вторник
11:00
9 августа, среда
11:00
10 августа, четверг
11:00
11 августа, пятница
11:00
12 августа, суббота
11:00
13 августа, воскресенье
11:00
14 августа, понедельник
11:00
15 августа, вторник
11:00
16 августа, среда
11:00
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