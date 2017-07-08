День семьи в музее
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает весело и познавательно провести День семьи, любви и верности!
Праздничная акция «День семьи в музее» 8 июля с 11:00 до 17:00.
ПРОГРАММА
11:00 и 14:00
Обзорная экскурсия по музею
Вы узнаете об особенностях истории и природы единственной островной области России, познакомитесь с уникальными экспонатами музея. По стоимости входного билета в музей, для всех желающих.
11:30–13:00
Семейная эстафета «Мы — СЕМЬЯ!»
Вас ждут не только спортивные испытания, но и игры на ловкость, находчивость и смекалку.
Три самые активные семьи получат сертификат в пиццерию «Арлекин».
В эстафете могут принять участие минимум 3 члена семьи (дети, мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди, а также многочисленные двоюродные и троюродные родственники).
Участие в эстафете только по предварительной записи по телефону: 72–75–55.
11:30–12:30
Детский аквагрим «Ромашка»
Лица ребят украсит символ праздника — ромашка.
12:00–13:00;
14:00–15:00
Мастер-класс
Кукла «Неразлучники» — символ и оберег крепкого семейного союза, поэтому делается на одной «руке», чтобы муж и жена шли по жизни рука об руку. У наших предков такую куклу по обычаю изготавливали подруги невесты.
12:00–13:00
«А я чайничала!»
Лекция с чаепитием познакомит с особенностями встречи на Руси гостей и традициями чаепития.
13:00–14:00
Мастер-класс
Все желающие смогут сделать праздничную открытку (без ограничения в возрасте).
14:00–16:00
«Ко всем с любовью»
Благотворительный концерт движения «Вольные музыканты». Движение «Вольные музыканты» известно жителям области своими благотворительными концертами и работой с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и воспитанниками детских домов.
16:00
Экскурсия по территории музея
Без оплаты, для всех желающих.
Ждем вас в музее!!!
В этот день все мероприятия проводятся бесплатно, оплачиваются только входные билеты в музей (взрослый билет — 100 руб.; пенсионный — 30 руб.; детский билет — 0 руб.).
Многодетные семьи приглашаем посетить музей бесплатно!
Телефон для справок: 72–75–55.
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555