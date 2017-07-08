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День семьи в музее

День семьи в музее

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает весело и познавательно провести День семьи, любви и верности! 

Праздничная акция «День семьи в музее» 8 июля с 11:00 до 17:00. 

ПРОГРАММА 

11:00 и 14:00 
Обзорная экскурсия по музею 
Вы узнаете об особенностях истории и природы единственной островной области России, познакомитесь с уникальными экспонатами музея. По стоимости входного билета в музей, для всех желающих. 

11:30–13:00 
Семейная эстафета «Мы — СЕМЬЯ!» 
Вас ждут не только спортивные испытания, но и игры на ловкость, находчивость и смекалку. 
Три самые активные семьи получат сертификат в пиццерию «Арлекин». 
В эстафете могут принять участие минимум 3 члена семьи (дети, мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди, а также многочисленные двоюродные и троюродные родственники). 
Участие в эстафете только по предварительной записи по телефону: 72–75–55. 

11:30–12:30 
Детский аквагрим «Ромашка» 
Лица ребят украсит символ праздника — ромашка. 

12:00–13:00; 
14:00–15:00 
Мастер-класс «Сделай куклу „Неразлучники“!» 
Кукла «Неразлучники» — символ и оберег крепкого семейного союза, поэтому делается на одной «руке», чтобы муж и жена шли по жизни рука об руку. У наших предков такую куклу по обычаю изготавливали подруги невесты. 

12:00–13:00 
«А я чайничала!» 
Лекция с чаепитием познакомит с особенностями встречи на Руси гостей и традициями чаепития. 

13:00–14:00 
Мастер-класс «Ромашка для моей семьи» 
Все желающие смогут сделать праздничную открытку (без ограничения в возрасте). 

14:00–16:00 
«Ко всем с любовью» 
Благотворительный концерт движения «Вольные музыканты». Движение «Вольные музыканты» известно жителям области своими благотворительными концертами и работой с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и воспитанниками детских домов. 

16:00 
Экскурсия по территории музея 
Без оплаты, для всех желающих. 


Ждем вас в музее!!! 


В этот день все мероприятия проводятся бесплатно, оплачиваются только входные билеты в музей (взрослый билет — 100 руб.; пенсионный — 30 руб.; детский билет — 0 руб.). 

Многодетные семьи приглашаем посетить музей бесплатно! 


Телефон для справок: 72–75–55.

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

8 июля, суббота
11:00
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