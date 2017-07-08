Сахалинский областной краеведческий музей приглашает весело и познавательно провести День семьи, любви и верности!



Праздничная акция «День семьи в музее» 8 июля с 11:00 до 17:00.



ПРОГРАММА



11:00 и 14:00

Обзорная экскурсия по музею

Вы узнаете об особенностях истории и природы единственной островной области России, познакомитесь с уникальными экспонатами музея. По стоимости входного билета в музей, для всех желающих.



11:30–13:00

Семейная эстафета «Мы — СЕМЬЯ!»

Вас ждут не только спортивные испытания, но и игры на ловкость, находчивость и смекалку.

Три самые активные семьи получат сертификат в пиццерию «Арлекин».

В эстафете могут принять участие минимум 3 члена семьи (дети, мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди, а также многочисленные двоюродные и троюродные родственники).

Участие в эстафете только по предварительной записи по телефону: 72–75–55.



11:30–12:30

Детский аквагрим «Ромашка»

Лица ребят украсит символ праздника — ромашка.



12:00–13:00;

14:00–15:00

Мастер-класс «Сделай куклу „Неразлучники“!»

Кукла «Неразлучники» — символ и оберег крепкого семейного союза, поэтому делается на одной «руке», чтобы муж и жена шли по жизни рука об руку. У наших предков такую куклу по обычаю изготавливали подруги невесты.



12:00–13:00

«А я чайничала!»

Лекция с чаепитием познакомит с особенностями встречи на Руси гостей и традициями чаепития.



13:00–14:00

Мастер-класс «Ромашка для моей семьи»

Все желающие смогут сделать праздничную открытку (без ограничения в возрасте).



14:00–16:00

«Ко всем с любовью»

Благотворительный концерт движения «Вольные музыканты». Движение «Вольные музыканты» известно жителям области своими благотворительными концертами и работой с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и воспитанниками детских домов.



16:00

Экскурсия по территории музея

Без оплаты, для всех желающих.





Ждем вас в музее!!!





В этот день все мероприятия проводятся бесплатно, оплачиваются только входные билеты в музей (взрослый билет — 100 руб.; пенсионный — 30 руб.; детский билет — 0 руб.).



Многодетные семьи приглашаем посетить музей бесплатно!





Телефон для справок: 72–75–55.