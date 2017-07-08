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День семьи, любви и верности в музее книги А.П.Чехова

День семьи, любви и верности в музее книги А.П.Чехова

День семьи, любви и верности в музее

В предстоящую субботу отмечается День семьи, любви и верности. В этот праздничный день в музее пройдут следующие мероприятия:

 12.00 Открытие праздника, знакомство с его историей. Вручение памятных подарков молодоженам и семьям, отметившим «золотую» свадьбу.

12:00 – 15:00 «Ярмарочная площадь» – выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства

12:00 – 15:00 «Роспись печатных пряников» – знакомство с традицией изготовления печатных пряников,мастер-класс по росписи пряников (готовое изделие можно забрать с собой в качестве подарка)

12:00 – 15:00 «Печатный платок» – знакомство с традицией изготовления печатных платков, мастер-класс

12:00 – 15:00 «Русская кукла» – знакомство с традицией изготовления тряпичных кукол, мастер-класс (готовое изделие можно забрать с собой в качестве подарка).

 12:00 – 15:00 «Русские богатыри» – игровая станция (упражнения с гирей, армрестлинг, держание гантели на вытянутой руке) 

12:00 – 15:00 Фотозона – интерактивная площадка для любительской фотосъемки

12:00 – 15:00 «Дерево обещаний» – напишите на бумажных ромашках обещания своей семье и повесьте их дерево

12:30 – 13:00 Праздничный концерт

13.00 «Ах, эта свадьба!!!» — свадебный казачий обряд

13:00 «История русского костюма» – лекция, после которой будет проведен мастер-класс «Накосники» (готовое изделие можно забрать с собой в качестве подарка)

13:00 и 15:00 «Русский стиль Ивана Куликова» – экскурсии по выставке из г. Мурома

15.00  Подведение итогов, награждение самых активных участников.

Вход в музей 8 июля бесплатный для всех.

Событие пройдет в рамках проекта  «Уроки дружбы» в партнерстве с Ассамблеей народов Сахалинской области, Домом культуры «Радуга», Южно-Сахалинской и Курильской Епархией, народным ансамблем казачьей песни «Воля».

 

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

8 июля, суббота
12:00
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