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День рождения Чебурашки

День рождения Чебурашки

Чебурашка — это имя знакомо каждому с детства. Большие глаза, коротенький пушистый хвост и огромные уши, совсем неизвестный науке зверь. Именно в августе этот забавный зверёк празднует свои именины.

Чебурашка и его друзья  приглашают девчонок и мальчишек, а так же их родителей на свой День рождения, который состоится 19 августа. Программа начнётся в 12:00, в сквере МБУ ГДК «Родина». В программе: встреча с весёлыми героями, концертные номера, игры, танцы и весёлые аттракционы. Ждём всех желающих!

Информацию о мероприятии можно получить по телефону 72-84-85.

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

19 августа, суббота
12:00
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