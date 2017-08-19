День рождения Чебурашки
Чебурашка — это имя знакомо каждому с детства. Большие глаза, коротенький пушистый хвост и огромные уши, совсем неизвестный науке зверь. Именно в августе этот забавный зверёк празднует свои именины.
Чебурашка и его друзья приглашают девчонок и мальчишек, а так же их родителей на свой День рождения, который состоится 19 августа. Программа начнётся в 12:00, в сквере МБУ ГДК «Родина». В программе: встреча с весёлыми героями, концертные номера, игры, танцы и весёлые аттракционы. Ждём всех желающих!
Информацию о мероприятии можно получить по телефону 72-84-85.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495
19 августа, суббота
12:00
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