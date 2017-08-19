День рождения Чебурашки

Чебурашка — это имя знакомо каждому с детства. Большие глаза, коротенький пушистый хвост и огромные уши, совсем неизвестный науке зверь. Именно в августе этот забавный зверёк празднует свои именины.

Чебурашка и его друзья приглашают девчонок и мальчишек, а так же их родителей на свой День рождения, который состоится 19 августа. Программа начнётся в 12:00, в сквере МБУ ГДК «Родина». В программе: встреча с весёлыми героями, концертные номера, игры, танцы и весёлые аттракционы. Ждём всех желающих!

Информацию о мероприятии можно получить по телефону 72-84-85.