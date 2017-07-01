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День молодёжи в городском парке культуры и отдыха

День молодёжи в городском парке культуры и отдыха

В Городском парке культуры и отдыха 1 июля в рамках Всероссийского дня молодежи состоится праздничная программа.

Старт мероприятию будет дан в 12:00 часов на сценической площадке у механических аттракционов. Откроют праздничную программу танцевальная студия «Твой город». Они порадует всех гостей парка своей зажигательной программой «Танцевальный джем».

Продолжит праздничную программу выступление «Вольных музыкантов». В их исполнении прозвучат добрые и красивые песни под гитару, авторские стихи, а также стихи известных поэтов.

Всю интересующую информацию о предстоящем мероприятии можно узнать по телефону 72–45–75.

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

1 июля, суббота
12:00
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