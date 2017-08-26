Благотворительная брейк-данс битва Circle Street пройдет в Южно-Сахалинске 26 августа.

Ее проводят центр народной культуры "Радуга" и Young Bullets crew при помощи Graboid crew и городского парка областного центра. Ее проводят центр народной культуры "Радуга" и Young Bullets crew при помощи Graboid crew и городского парка областного центра.

В парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина на сцене механических аттракционов в с двух часов начнутся несколько состязаний танцоров.

Соревнования пройдут в нескольких номинациях. Первая - Брейкинг 3х3. В этой номинации каждая сборная будет состоять из трех танцоров - танцора любого стиля, Bboy kids (7-11 лет ) и bboy Monster (14 и старше). Тройки сформируют на месте при помощи жеребьевки

Также лучших определят в номинациях Seven too Smoke Toprock, Seven too Smoke Bgirls, Seven too Smoke Powermoves.

"Самая крутая номинация - Who is more (Кто больше?). В ней определят - кто дольше простоит на руках, на локтях, сделает Windmill (гелик) за 15 секунд.