Circle Street
Благотворительная брейк-данс битва Circle Street пройдет в Южно-Сахалинске 26 августа.
Ее проводят центр народной культуры "Радуга" и Young Bullets crew при помощи Graboid crew и городского парка областного центра.
В парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина на сцене механических аттракционов в с двух часов начнутся несколько состязаний танцоров.
Соревнования пройдут в нескольких номинациях. Первая - Брейкинг 3х3. В этой номинации каждая сборная будет состоять из трех танцоров - танцора любого стиля, Bboy kids (7-11 лет ) и bboy Monster (14 и старше). Тройки сформируют на месте при помощи жеребьевки
Также лучших определят в номинациях Seven too Smoke Toprock, Seven too Smoke Bgirls, Seven too Smoke Powermoves.
"Самая крутая номинация - Who is more (Кто больше?). В ней определят - кто дольше простоит на руках, на локтях, сделает Windmill (гелик) за 15 секунд.
Собранные во время битвы средства направят на лечение 8-летнего Ромы Глухова. У маленького сахалинца врождённый порок развития желудочно-кишечного тракта, врожденная аномалия фиксации кишечника. Мальчик вылетел в Корею, но средств на операцию семье не хватает.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575
26 августа, суббота
14:00
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