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Чеховский сквер

Чеховский сквер

Наступил теплый сезон, и мы снова приглашаем всех к нам в сквер на массовые мероприятия. С июня по сентябрь 2017 года, два раза в месяц по четвергам вы сможете покататься в конном экипаже, принять участие в поисковой программе и экскурсии, поиграть в напольную игру и посетить ярмарку рукодельных изделий.

 Первый «Чеховский сквер» пройдет 29 июня, 13 и 20 июля, 3 и 17 августа с 16:00 до 19:00. Его программа включает следующие мероприятия:

 «По страницам чеховских произведений»
Поисковая программа для детей и взрослых с занимательными заданиями, вопросами и викториной по рассказам А.П. Чехова.
Время: 16:00 –19:00

«Перекресток времени»
Экскурсия по скверу в фаэтоне.
Знакомство с историей музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» и Сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова, рассказ о скульптурных композициях чеховского сквера.
Время: 17.00 – 19.00
Цена 1 поездки – 100 руб. (для победителей лотереи квеста – бесплатно)

«Маршрутом Чехова»
Напольная интеллектуально?познавательная игра. 
Игроки кидают кубики, отвечают на вопросы и проходят маршрут А.П. Чехова на Сахалин и обратно.


«На улице Купеческой»
Ярмарка, где посетители сквера смогут приобрести на память сувениры и рукодельные изделия сахалинских мастеров.
Время: 12.00–19.00

Фото на память
Все желающие могут сфотографироваться на фоне тантамаресок (стендов с изображением фигур в костюмах XIX в.)
Время: 16:00 до 19:00.

 
 
Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

29 июня, четверг
16:00
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29 июня, четверг
17:00
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29 июня, четверг
12:00
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30 июня, пятница
16:00
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30 июня, пятница
17:00
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