Наступил теплый сезон, и мы снова приглашаем всех к нам в сквер на массовые мероприятия. С июня по сентябрь 2017 года, два раза в месяц по четвергам вы сможете покататься в конном экипаже, принять участие в поисковой программе и экскурсии, поиграть в напольную игру и посетить ярмарку рукодельных изделий.

Первый «Чеховский сквер» пройдет 29 июня, 13 и 20 июля, 3 и 17 августа с 16:00 до 19:00. Его программа включает следующие мероприятия:

«По страницам чеховских произведений»

Поисковая программа для детей и взрослых с занимательными заданиями, вопросами и викториной по рассказам А.П. Чехова.

Время: 16:00 –19:00

«Перекресток времени»

Экскурсия по скверу в фаэтоне.

Знакомство с историей музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» и Сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова, рассказ о скульптурных композициях чеховского сквера.

Время: 17.00 – 19.00

Цена 1 поездки – 100 руб. (для победителей лотереи квеста – бесплатно)



«Маршрутом Чехова»

Напольная интеллектуально?познавательная игра.

Игроки кидают кубики, отвечают на вопросы и проходят маршрут А.П. Чехова на Сахалин и обратно.



«На улице Купеческой»

Ярмарка, где посетители сквера смогут приобрести на память сувениры и рукодельные изделия сахалинских мастеров.

Время: 12.00–19.00

Фото на память

Все желающие могут сфотографироваться на фоне тантамаресок (стендов с изображением фигур в костюмах XIX в.)

Время: 16:00 до 19:00.