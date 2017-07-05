Час хоккея

По многочисленным просьбам сахалинцев дворец спорта «Кристалл» добавил в расписание работы ледовой арены, так называемый «Хоккейный час».

Еженедельно по понедельникам и средам с 13:00 до 14:00 часов любители хоккея смогут почувствовать себя настоящими ледовыми бойцами или впервые попробовать себя в роли хоккеиста. Обязательное условие для выхода на лед в указанный период – наличие у гостей полного комплекта хоккейной экипировки.

Стоимость сеанса 150 рублей. Гостям предоставляется раздевалка. Для обеспечения соблюдения правил поведения на льду во время «Хоккейного часа» дежурит инструктор.

Обращаем Ваше внимание, что время проведения «Хоккейного часа» может корректироваться администрацией комплекса в зависимости от проводимых мероприятий и технического обслуживания ледовой арены.

Просим предварительно уточнять расписание перед проведением занятий и мероприятий по телефону: 8 (4242) 24-01-60.