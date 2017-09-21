Беседы о фотографии

Как из фотолюбителей получаются профессионалы и фотохудожники- Что такое фотолюбитель, профессионал и фотохудожник. Понятие «творец». Задачи, которые ставит перед собой каждая группа. Средства достижения цели каждой группой. Конечный продукт каждой группы. Пристрастия фотографов, виды и жанры фотографии, прикладная и творческая фотография. Задачи прикладной и творческой фотографии. Понятие образа и образности. Поиск образа. Определение профессионального и художественного качества снимков. Критерии оценки. Показ разных жанров на примере «свежих» снимков Владимира Ролова. Объявление блиц-фотоконкурса. Общение, ответы на вопросы.

Мастер-класс состоится 21 сентября в 18.30 в конференц-зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Вход свободный.

Информация о лекторе:

Владимир Ролов родился в 1953 году на Южном Урале. Свою первую камеру, среднеформатную «мыльницу» «Этюд», он получил в подарок на восьмой день рождения, от дяди-фотографа. Уже в 13 лет Ролов стал внештатным фотокорреспондентом газеты тракторного завода «За трудовую доблесть» – так начался его журналистский путь. Позже он окончил Челябинский политехнический институт, но работать пошёл не по профессии, а в газету «Советское Зауралье».

«Я снимаю людей, потому что люблю их», – говорил Владимир Ролов.

В 1982 году в газете «Советская Россия» опубликовали снимки Владимир Ролова, и в том же году он был принят на работу в качестве фотокорреспондента по зоне Урала и Западной Сибири. Три года спустя он стал заведующим отделом иллюстрации в московской редакции газеты.

После учебы в германском Байройте в 1989 году, Владимир восемь лет работал социальным педагогом для переселенцев из бывшего СССР, а когда программа приёма завершилась, был принят в глазную клинику Франкфурта-на-Майне медицинским фотографом. Владимир Ролов члена Германского национального фотографического общества, участник полутора десятков крупных фотовыставок в Европе и Америке, сотрудничал со многими периодическими изданиями страны.

На счету Владимира авторство и соавторство десятка книг, он написал более 300 журналистских статей. Как писатель, Владимир Ролов известен прежде всего книгами «Рассказы и фотографии из 80-х» (2008) и «Фро. Роман с фотографиями» (2014).