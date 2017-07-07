Аргентинское танго

Открытый урок по Аргентинскому танго.

На уроке вы окунетесь в волнующую атмосферу этого танца и сможете станцевать свое первое танго!



Приглашаются все желающие! Возрастных ограничений нет! И комплекция тоже не имеет значения!



Главное: иметь желание танцевать, любить красивую музыку и быть готовым к новым интересным знакомствам!



Стоимость: 350 р.

Место проведения: Южно-Сахалинск, ул. Поповича, 20-а, молодежная гостиная "Кам'ин".

Запись обязательна: 8-984-182-67-53, Екатерина



