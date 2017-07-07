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Аргентинское танго

Аргентинское танго

Открытый урок по Аргентинскому танго.

На уроке вы окунетесь в волнующую атмосферу этого танца и сможете станцевать свое первое танго!

Приглашаются все желающие! Возрастных ограничений нет! И комплекция тоже не имеет значения!

Главное: иметь желание танцевать, любить красивую музыку и быть готовым к новым интересным знакомствам!

Стоимость: 350 р.
Место проведения: Южно-Сахалинск, ул. Поповича, 20-а, молодежная гостиная "Кам'ин".
Запись обязательна: 8-984-182-67-53, Екатерина

 

 

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