Аргентинское танго
Открытый урок по Аргентинскому танго.
На уроке вы окунетесь в волнующую атмосферу этого танца и сможете станцевать свое первое танго!
Приглашаются все желающие! Возрастных ограничений нет! И комплекция тоже не имеет значения!
Главное: иметь желание танцевать, любить красивую музыку и быть готовым к новым интересным знакомствам!
Стоимость: 350 р.
Место проведения: Южно-Сахалинск, ул. Поповича, 20-а, молодежная гостиная "Кам'ин".
Запись обязательна: 8-984-182-67-53, Екатерина
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