афиша
афиша
Регистрация
Аллея талантов

Аллея талантов

В рамках общегородского творческого проекта "Культурная столица" Городской Дом культуры "Родина" проводит конкурс "Аллея талантов".



Конкурс состоится в сквере у фонтанов на привокзальной площади и представлен двумя  конкурсными программами:

12 июля с 18:00 ч. – "Рифма". Конкурсная программа "Рифма". Оценивается в номинациях: "авторское творчество", "чтец". Для участия в номинации необходимо представить 2 поэтических произведения на русском языке.
26 июля с 18:00 ч. – "Танцпол". Конкурсная программа "Танцпол" в номинации "хореография". Участники оцениваются в жанрах эстрадный, современный, классический, народный танец (соло, дуэты, ансамбли). Для участия в номинации необходимо представить 2 хореографических номера.

Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях:
- от 3 до 7 лет,
- от 7 до 14 лет,
- от 14 лет и старше.

Стать участником конкурса "Аллея талантов" может каждый! Возраст и место проживания не имеют значения! Если Вы пишете стихи и любите танцевать, тогда наш конкурс именно для Вас!

Подать заявку на участие в конкурсе можно на эл. почту dkrodina@yandex.ru,  по адресу г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83 или по телефону 72-84-85.  

Подробная информация о конкурсе "Аллея талантов" на сайте www.rodina-dk.ru в разделе "Культурная столица".

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

12 июля, среда
18:00
 В календарь
 В календарь
26 июля, среда
18:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Шоколадоварение
Шоколадоварение
Яша в музее
Яша в музее
Виверровые и куньи
Виверровые и куньи
А у нас во дворе
А у нас во дворе
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru