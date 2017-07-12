В рамках общегородского творческого проекта "Культурная столица" Городской Дом культуры "Родина" проводит конкурс "Аллея талантов".





Конкурс состоится в сквере у фонтанов на привокзальной площади и представлен двумя конкурсными программами:



12 июля с 18:00 ч. – "Рифма". Конкурсная программа "Рифма". Оценивается в номинациях: "авторское творчество", "чтец". Для участия в номинации необходимо представить 2 поэтических произведения на русском языке.

26 июля с 18:00 ч. – "Танцпол". Конкурсная программа "Танцпол" в номинации "хореография". Участники оцениваются в жанрах эстрадный, современный, классический, народный танец (соло, дуэты, ансамбли). Для участия в номинации необходимо представить 2 хореографических номера.



Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях:

- от 3 до 7 лет,

- от 7 до 14 лет,

- от 14 лет и старше.



Стать участником конкурса "Аллея талантов" может каждый! Возраст и место проживания не имеют значения! Если Вы пишете стихи и любите танцевать, тогда наш конкурс именно для Вас!



Подать заявку на участие в конкурсе можно на эл. почту dkrodina@yandex.ru, по адресу г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83 или по телефону 72-84-85.



Подробная информация о конкурсе "Аллея талантов" на сайте www.rodina-dk.ru в разделе "Культурная столица".