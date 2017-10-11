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Аквариумы

Аквариумы

Зоопарк приглашает всех на открытие новой экспозиции «Аквариумы».

В экспозиции представлены более 70 видов красочных и редких, занесенных в Красную книгу видов рыб собранных из разных континентов: мраморный гурами, барбус, фронтоза, голубой дельфин, кардинал, рыба-бабочка, черный неон, рыба – нож черный. Это лишь часть яркой, богатой коллекции обитателей водных пространств. Надеемся, наш подводный мир будет интересен и взрослым, и детям.

Все виды рыб являются природниками, поэтому, во избежание неприятностей обращаемся с большой просьбой ко всем посетителям - не кричать и не стучать по стеклу аквариумов. Рыбы подвержены стрессу и от неправильного поведения посетителей могут даже погибнуть.

Коллекция рыб формировалась очень сложно, рыбы долго адаптировались и трудно привыкали к новой среде.

Уважаемые посетители! Пожалуйста, отнеситесь к просьбе с большим пониманием.

Увидеть новинку зоопарка, окунуться в таинственный и загадочный подводный мир с его обитателями можно уже в среду, 11 октября в 11.00

Режим работы экспозиции:

Ежедневно

11.00 -19.00

Технологический перерыв

15.30 -16.00

Где и когда?
Сахалинский Зооботанический парк

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09

11 октября, среда
11:00
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Комментарии
Zoidberg
Написано вчера, в 14:55
Наш зоопарк развивается. И это хорошо!
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