Зоопарк приглашает всех на открытие новой экспозиции «Аквариумы».

В экспозиции представлены более 70 видов красочных и редких, занесенных в Красную книгу видов рыб собранных из разных континентов: мраморный гурами, барбус, фронтоза, голубой дельфин, кардинал, рыба-бабочка, черный неон, рыба – нож черный. Это лишь часть яркой, богатой коллекции обитателей водных пространств. Надеемся, наш подводный мир будет интересен и взрослым, и детям.

Все виды рыб являются природниками, поэтому, во избежание неприятностей обращаемся с большой просьбой ко всем посетителям - не кричать и не стучать по стеклу аквариумов. Рыбы подвержены стрессу и от неправильного поведения посетителей могут даже погибнуть.

Коллекция рыб формировалась очень сложно, рыбы долго адаптировались и трудно привыкали к новой среде.

Уважаемые посетители! Пожалуйста, отнеситесь к просьбе с большим пониманием.

Увидеть новинку зоопарка, окунуться в таинственный и загадочный подводный мир с его обитателями можно уже в среду, 11 октября в 11.00

Режим работы экспозиции:

Ежедневно

11.00 -19.00

Технологический перерыв

15.30 -16.00