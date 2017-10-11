Аквариумы
Зоопарк приглашает всех на открытие новой экспозиции «Аквариумы».
В экспозиции представлены более 70 видов красочных и редких, занесенных в Красную книгу видов рыб собранных из разных континентов: мраморный гурами, барбус, фронтоза, голубой дельфин, кардинал, рыба-бабочка, черный неон, рыба – нож черный. Это лишь часть яркой, богатой коллекции обитателей водных пространств. Надеемся, наш подводный мир будет интересен и взрослым, и детям.
Все виды рыб являются природниками, поэтому, во избежание неприятностей обращаемся с большой просьбой ко всем посетителям - не кричать и не стучать по стеклу аквариумов. Рыбы подвержены стрессу и от неправильного поведения посетителей могут даже погибнуть.
Коллекция рыб формировалась очень сложно, рыбы долго адаптировались и трудно привыкали к новой среде.
Уважаемые посетители! Пожалуйста, отнеситесь к просьбе с большим пониманием.
Увидеть новинку зоопарка, окунуться в таинственный и загадочный подводный мир с его обитателями можно уже в среду, 11 октября в 11.00
Режим работы экспозиции:
Ежедневно
11.00 -19.00
Технологический перерыв
15.30 -16.00
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09