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А у нас во дворе

А у нас во дворе

В рамках всероссийского конкурса городов России, который в этом году проходит под девизом «Семья и город – растем вместе», 14 июля в 11:00 на стадионе СОШ №3 (Пограничная, 48) Южно-Сахалинска состоится акция «А у нас во дворе».

Начнется мероприятие с массовой разминки, которая пройдет под руководством тренера-общественника проекта «Социальный фитнес», после чего ребята примут участие в спортивных соревнованиях «Веселые старты», где мальчишкам и девчонкам предстоит пройти несложные испытания на скорость, силу и ловкость. По завершению спортивной части, будут организованы мастер-классы по твистингу и бумагопластике, на котором ребята совместно с преподавателями научаться создавать из воздушных шаров и бумаги красивые фигуры цветов и животных.

Всероссийский конкурс городов России проводится уже в восьмой раз. Его цель – укрепление семейных ценностей, поддержка семей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, профилактика детского неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей, формирование среды, дружественной детям.

Где и когда?
Администрация г. Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, тел. 8 (4242) 498199, 300669, 300788, 300688, 300614

14 июля, пятница
11:00
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