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Террористы: подрыв устоев в политике и эстетике 1869-1900-х годов

Террористы: подрыв устоев в политике и эстетике 1869-1900-х годов

2 сентября в 12.00 Сахалинский областной художественный музей приглашает вас посетить запись лекции доктора философских наук, главного научного сотрудника Государственного Русского музея (г.Санкт-Петербург) Алексея Алексеевича Курбановского: "Террористы: подрыв устоев в политике и эстетике 1869-1900-х годов".

Лектор: Алексей Алексеевич Курбановский, доктор философских наук, искусствовед, критик, переводчик, главный научный сотрудник Государственного Русского музея, автор многочисленных статей по рок-музыке.

Трансляция лекции состоится в мультимедийном зале Музейного ресурсного центра Сахалинского областного художественного музея - Виртуальном филиале ГРМ по адресу: г.Южно-Сахалинск (ул. Ленина, 137). Телефоны для справок: 72-13-40, 72-20-47

 

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

2 сентября, суббота
12:00
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