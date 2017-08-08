В Сахалинском областном краеведческом музее состоится лекция «Русский художник-маринист Иван Константинович Айвазовский».

Иван Константинович Айвазовский — яркий представитель жанра марина. Он написал около 6000 картин, где красота моря предстает по-разному, но во всем своем великолепии и величии — романтические пейзажи, морские баталии, мощь стихии.

Вы узнаете, когда и где зародился жанр изобразительного искусства, изображающего море; познакомитесь с биографией И. К. Айвазовского; увидите репродукции картин великого художника, написанных в России (Феодосия), Испании, Италии.

Дети и взрослые смогут стать участниками творческой мастерской «Море», нарисовав свой рисунок на морскую тематику.





Ждем вас в музее!

На обложке фоторепродукция картины И. К. Айвазовского «Смотр Черноморского флота в 1849 году» из Интернета.