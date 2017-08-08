Русский художник-маринист Иван Константинович Айвазовский
В Сахалинском областном краеведческом музее состоится лекция «Русский
Иван Константинович Айвазовский — яркий представитель жанра марина. Он написал около 6000 картин, где красота моря предстает
Вы узнаете, когда и где зародился жанр изобразительного искусства, изображающего море; познакомитесь с биографией И. К. Айвазовского; увидите репродукции картин великого художника, написанных в России (Феодосия), Испании, Италии.
Дети и взрослые смогут стать участниками творческой мастерской «Море», нарисовав свой рисунок на морскую тематику.
Ждем вас в музее!
На обложке фоторепродукция картины И. К. Айвазовского «Смотр Черноморского флота в 1849 году» из Интернета.
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555