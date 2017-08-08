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Русский художник-маринист Иван Константинович Айвазовский

Русский художник-маринист Иван Константинович Айвазовский

В Сахалинском областном краеведческом музее состоится лекция «Русский художник-маринист Иван Константинович Айвазовский». 
Иван Константинович Айвазовский — яркий представитель жанра марина. Он написал около 6000 картин, где красота моря предстает по-разному, но во всем своем великолепии и величии — романтические пейзажи, морские баталии, мощь стихии. 
Вы узнаете, когда и где зародился жанр изобразительного искусства, изображающего море; познакомитесь с биографией И. К. Айвазовского; увидите репродукции картин великого художника, написанных в России (Феодосия), Испании, Италии. 
Дети и взрослые смогут стать участниками творческой мастерской «Море», нарисовав свой рисунок на морскую тематику. 


Ждем вас в музее!

На обложке фоторепродукция картины И. К. Айвазовского «Смотр Черноморского флота в 1849 году» из Интернета.

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

8 августа, вторник
11:00
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Комментарии
Гертруда
Написано 31 июля, в 19:26
Картины лучше любой лекции. Везите картины, тогда и лекция будет к месту. ( как это делают в музее книги А. Чехова).
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