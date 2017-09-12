12 сентября в Сахалинском областном художественном музее состоится онлайн-лекция из Государственного Русского музея на тему «Художник. Время. Общество».

К юбилею Санкт-Петербургского союза художников. Встреча с А.Ф. Дмитренко и О. А. Кривдиной .

Соведущий встречи ? Бахтияров Руслан Анатольевич.



Нынешний год – год 85-летия Союза художников, который изначально, с момента создания его отделения в Ленинграде, объединял представителей разных направлений в их противостоянии, борьбе – и своеобразном единстве. Подробно будет сказано об одной из наиболее значительных и драматичных страниц истории Союза – деятельности его коллектива в военные годы, когда его работа явила пример удивительного героизма и беззаветной преданности избранной стезе.

Стоимость мероприятия - по прейскуранту музея.



Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 137

Телефон для справок: 72-13-40, 72-20-47.

www.sakhartmuseum.ru

