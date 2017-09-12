Художник. Время. Общество
12 сентября в Сахалинском областном художественном музее состоится онлайн-лекция из Государственного Русского музея на тему «Художник. Время. Общество».
К юбилею Санкт-Петербургского союза художников. Встреча с А.Ф. Дмитренко и О. А. Кривдиной .
Соведущий встречи ? Бахтияров Руслан Анатольевич.
Нынешний год – год 85-летия Союза художников, который изначально, с момента создания его отделения в Ленинграде, объединял представителей разных направлений в их противостоянии, борьбе – и своеобразном единстве. Подробно будет сказано об одной из наиболее значительных и драматичных страниц истории Союза – деятельности его коллектива в военные годы, когда его работа явила пример удивительного героизма и беззаветной преданности избранной стезе.
Стоимость мероприятия - по прейскуранту музея.
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 137
Телефон для справок: 72-13-40, 72-20-47.
www.sakhartmuseum.ru
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643