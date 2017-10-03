Известный сахалинский музыкант (ансамбль «Братчина») и педагог Олег Сальников в честь своего юбилея и 70-летия Сахалинской филармонии приглашает всех на творческую встречу «Все, что я хотел сказать» Она пройдет в южно-сахалинском соборе римско-католической церкви (проспект Победы, 26-Б). В музыкальной программе вечера прозвучат произведения, которые юбиляр исполнит сольно на баяне и органе.

Это отличная возможность, не покидая Сахалина, насладиться настоящей органной музыкой!

Олег Сальников является музыкантом-мультиинструменталистом: помимо баяна, в совершенстве играет на балалайке, домре, а также на фортепиано и органе. Технику игры на старинном инструменте стал осваивать четыре года назад, когда он появился в южно-сахалинском католическом храме. По направлению церкви музыкант ездил на курсы в органную школу в город Гливице (Польша), где получил диплом органиста.

3 октября в 18.30

Вход свободный.