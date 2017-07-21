Традиционно по пятницам в сквере у фонтанов на привокзальной площади музыкальные подарки к предстоящему юбилею областного центра дарят известные коллективы. 21 июня в 18.00 участники движения «Вольные музыканты» приглашают на свой концерт под открытым небом.

Этот коллектив известен жителям области своими благотворительными концертами и работой с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Помощь от музыкантов получили уже более 20 семей, нуждающихся в поддержке. В репертуаре «Вольных музыкантов» кавер-версии известных песен, а также композиции собственного сочинения. Участники движения порадуют зрителей и поэтическими номерами. Они обещают создать для пришедших в сквер теплую атмосферу, чтобы каждый смог почувствовать себя частью большой компании верных друзей. В случае дождя концерт будет перенесен.