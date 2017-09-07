афиша
афиша
Регистрация
Центральный военный оркестр министерства обороны РФ

Центральный военный оркестр министерства обороны РФ

В рамках IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» состоится концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ - ведущего творческого коллектива вооруженных сил Российской Федерации. Начальник оркестра - Заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин.

Оркестр участвует в основных общественно?политическихи культурных ме­роприятиях, начиная от государственных протокольных мероприятий самого высокого уровня, ежегодного участия в парадах войск на Красной площади и заканчивая мероприятиями в регионах страны и за ее рубежами, выступает на самых престижных сценах: в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени П.И. Чайковского, Московском международном Доме музыки, Георгиевском и Александровском залах Большого Кремлевского дворца, на многих других концертных площадках России.

В концерте выступит Мари Карне – одна из самых ярких молодых певиц российской эстрады. За ее плечами многочисленные победы на фестивалях и конкурсах всероссийского и международного уровня. Уже в десятилетнем возрасте она одержала победу в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». В 2008 году стала победителем Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». В 2011 году Мари представляла Россию на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Славянский базар» в Витебске. В 2012 году стала финалисткой Национального отборочного конкурса «Евровидение». В то же году она участвовала в первом сезоне проекта «Голос» на Первом канале, где запомнилась зрителям, как одна из самых ярких вокалисток.

Мари Карне является самой молодой обладательницей Серебряного ордена «Служение искусству» Международной Академии культуры и искусства. В 2015 году она была удостоена ордена «Почетный гражданин России» за многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию Российской Федерации.

Талантливейшая вокалистка много выступает и гастролирует, сотрудничает со многими звездами отечественной и мировой эстрады и джаза, выдающимися композиторами, принимает участие в концертных программах известных оркестров страны, выступает на лучших концертных площадках России и зарубежья.Мари Карне обладает широким исполнительским диапазоном, в ее репертуаре произведения советской эстрады, мировые хиты, джазовая и латиноамериканская музыка, а также различные песни других стилей и направлений.

В концертной программе также принимают участие Наталия Манулик, Дмитрий Филиппов и Светлана Ильина – солисты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. 

Тел. кассы Сахалинской филармонии (4242) 304–104. Адрес: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»).

Время работы кассы: с 10.00 до 19.00 (без выходных)

Где и когда?
Октябрь, киноконцертный зал

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 45, тел. 8 (4242) 224561, 224612

7 сентября, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru