Центральный военный оркестр министерства обороны РФ

В рамках IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» состоится концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ - ведущего творческого коллектива вооруженных сил Российской Федерации. Начальник оркестра - Заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин.

Оркестр участвует в основных общественно?политическихи культурных ме­роприятиях, начиная от государственных протокольных мероприятий самого высокого уровня, ежегодного участия в парадах войск на Красной площади и заканчивая мероприятиями в регионах страны и за ее рубежами, выступает на самых престижных сценах: в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени П.И. Чайковского, Московском международном Доме музыки, Георгиевском и Александровском залах Большого Кремлевского дворца, на многих других концертных площадках России.

В концерте выступит Мари Карне – одна из самых ярких молодых певиц российской эстрады. За ее плечами многочисленные победы на фестивалях и конкурсах всероссийского и международного уровня. Уже в десятилетнем возрасте она одержала победу в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». В 2008 году стала победителем Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». В 2011 году Мари представляла Россию на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Славянский базар» в Витебске. В 2012 году стала финалисткой Национального отборочного конкурса «Евровидение». В то же году она участвовала в первом сезоне проекта «Голос» на Первом канале, где запомнилась зрителям, как одна из самых ярких вокалисток.

Мари Карне является самой молодой обладательницей Серебряного ордена «Служение искусству» Международной Академии культуры и искусства. В 2015 году она была удостоена ордена «Почетный гражданин России» за многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию Российской Федерации.

Талантливейшая вокалистка много выступает и гастролирует, сотрудничает со многими звездами отечественной и мировой эстрады и джаза, выдающимися композиторами, принимает участие в концертных программах известных оркестров страны, выступает на лучших концертных площадках России и зарубежья.Мари Карне обладает широким исполнительским диапазоном, в ее репертуаре произведения советской эстрады, мировые хиты, джазовая и латиноамериканская музыка, а также различные песни других стилей и направлений.

В концертной программе также принимают участие Наталия Манулик, Дмитрий Филиппов и Светлана Ильина – солисты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Тел. кассы Сахалинской филармонии (4242) 304–104. Адрес: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»).

Время работы кассы: с 10.00 до 19.00 (без выходных)