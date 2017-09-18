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Сахалин-Хоккайдо Jazz

Сахалин-Хоккайдо Jazz

На Сахалине с 17 по 19 сентября пройдет российско-японский джазовый фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Jazz».

Как сообщают в региональном министерстве культуры, 17 сентября в 18.00 в Корсакове на сцене КДЦ «Океан» выступит известный отечественный джазмен, Народный артист России Игорь Бутман вместе с Московским джазовым оркестром.

18 сентября в 19.00 в Южно-Сахалинске состоится концерт с участием Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, Вадима Эйленкрига (труба) и группы «Eilenkrig Crew», а также квартета «Ken Ota» из Японии. Билеты на концерт продаются в кассе Сахалинской филармонии: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода», телефон (4242) 304-104, время работы кассы с 10.00 до 19.00 (без выходных). Концерт пройдет на сцене Сахалинского Международного театрального центра им. А.П.Чехова (Чехов-центр).

19 сентября в Невельске в РДК им. Г. И. Невельского 18.00 в рамках российско-японского джазового фестиваля выступит трио Олега Аккуратова при участии Игоря Бутмана, а также квартет «Kazumi Watanabe» из Японии и секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой.

Напомним, что Народный артист России Игорь Бутман – известнейший российский джазовый музыкант, саксофонист, обладатель многочисленных премий и наград, продюсер международных фестивалей «Триумф Джаза» и «Акваджаз», владелец российско-американского джазового лейбла Butman Musiс. Игорь Бутман с 2012 года возглавляет Московский джазовый оркестр. За годы своей творческой деятельности выступал на лучших концертных площадках России и мира.

Вадим Эйленкриг – джазовый музыкант, трубач и телеведущий, который сотрудничал со многими звездами мирового джаза. Секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой – это новый проект, в состав которого входят музыканты высокого уровня, уже давно заявившие о себе на мировой джазовой сцене.

Квартеты «Ken Ota» и «Kazumi Watanabe» – являются одними из ведущих джазовых коллективов Японии. 

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

18 сентября, понедельник
19:00
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