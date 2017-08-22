Поднимаем России знамя!

22 августа в 18:30 в литературно?художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» состоится юбилейный концерт Сергея Савельева, который приурочен к празднованию Дня Государственного флага России.

В исполнении Сергея Савельева прозвучат патриотические песни «Вперёд Россия», «Яблони в цвету», «Синяя вечность», «Русский вальс», «Сердце на снегу» и другие. Также будет исполнена песенная классика русских и зарубежных композиторов, произведения из репертуара ведущих мировых теноров Л. Паваротти, П. Доминго, Х. Карераса, А. Бочелли.

На вечере зрителей ожидает встреча с актёром и солистом, победителем областных вокальных песенных конкурсов Леонидом Всеволодским, солистом камерного оркестра г. Южно?Сахалинскав 2000–2012 гг. Михаилом Вербицким, лауреатом областных вокальных песенных конкурсов Анной Двуреченской, концертмейстером проекта «Три тенора» Анной Матинян, скрипачом Суреном Хачатряном.

Сергей Савельев – солист городского центра народного творчества «Радуга», лауреат областных вокальных конкурсов «Незабытые мелодии», «Шансон», «Ретро» в 2011–2017 гг., участник музыкальных выступлений в учреждениях культуры Сахалинской области, городских концертах 1 мая, 9 мая, 12 июня, ярмарках, участник проекта «Три тенора».

Ведущая концерта – дипломант международного, лауреат всероссийских конкурсов вокалистов Светлана Маслина?Козлова.

Вход свободный.

Справки по телефону 43 65 09.