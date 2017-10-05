Pharaoh (Фараон) – представитель так называемого "клауд-рэпа", который характеризуется медленными битами, плавной читкой и философскими, зачастую депрессивными текстами (хотя споры о принадлежности Фараона к cloud-rap не прекращаются по сей день).

Рэпер Фараон или Глеб Голубин в 19 лет стал лидером и идейным вдохновителем формации Dead Dynasty, лейтмотивом творчества которой стала вызывающая смесь нигилизма и хамства. Основная тематика его треков: наркотики, и девушки. Еще в 8 лет Глеб увлекся творчеством немецкой группы Rammstein, ради которой он даже записался на курсы немецкого языка. Еще одним кумиром подростка стал американский рэпер Snoop Dogg. Музыкальные симпатии будущего музыканта не нашли поддержки у одноклассников (тогда в моде были другие исполнители), но Глеба это не смущало. В 16 лет юноша уехал на полгода в Америку. Там он окончательно определился в своих музыкальных пристрастиях и открыл новые горизонты для творчества. В 2013 году Глеб вернулся в Москву и поступил на факультет журналистики МГУ. В это же время он записал свой первый трек Cadillak и начал выступать в составе группы Grindhouse под псевдонимом Фараон.

Но настоящую известность начинающему музыканту принес видеоклип на трек "BLACK SIEMENS". В нем Глеб читает рэп на фоне белого "Линкольна", на котором ездил Дмитрий Дюжев в культовом сериале "Бригада". В песне постоянно повторяются звуки "скр-скр", которые впоследствии стали его фирменной "фишкой". Устав от постоянных вопросов поклонников о том, что все-таки значит это загадочное "скр-скр", Фараон в конце концов пояснил, что это звук, который издавал Брюс Ли во время тренировок. Другая версия гласила, что "skrt" – это имитация звука автомобильных покрышек.

С 2014 года Pharaon сотрудничает с рэперами Fortnox Pockets, Toyota RAW4, Acid Drop King, Jeembo и Southgarden в рамках проекта Dead Dynasty.



8 июля 2017 года вышел пятый сольный микстейп Фараона под названием Pink Phloyd, в который вошло 14 песен и 1 бонус-трек.



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