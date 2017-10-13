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От классической симфонии до балетной классики

От классической симфонии до балетной классики

Южно-Сахалинский камерный оркестр (художественный руководитель и главный дирижер – Тигран Ахназарян) приглашает любителей классической симфонической музыки на вечерний концерт "От классической симфонии до балетной классики", который состоится 13 октября в 19:00 в концертном зале ДК "Родина".



Впервые на Сахалине прозвучат "Классическая" симфония # 1 С.Прокофьева, фрагменты из балета "Ромео и Джульетта", фрагменты из балетной сюиты #2 Д. Шостаковича, фрагменты из балета "Гаянэ" и "Спартак" А. Хачатуряна.

Стоимость билетов от 200 до 600 рублей.

Продажа билетов осуществляется:

Концертная касса
г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, 182 А, ТЦ "Большая мода"
тел. (4242) 304–104

Театр кукол 
г. Южно- Сахалинск, Коммунистический проспект, 28А.
тел. (4242) 458-070

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

13 октября, пятница
19:00
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