Южно-Сахалинский камерный оркестр (художественный руководитель и главный дирижер – Тигран Ахназарян) приглашает любителей классической симфонической музыки на вечерний концерт "От классической симфонии до балетной классики", который состоится 13 октября в 19:00 в концертном зале ДК "Родина".





Впервые на Сахалине прозвучат "Классическая" симфония # 1 С.Прокофьева, фрагменты из балета "Ромео и Джульетта", фрагменты из балетной сюиты #2 Д. Шостаковича, фрагменты из балета "Гаянэ" и "Спартак" А. Хачатуряна.



Стоимость билетов от 200 до 600 рублей.



Продажа билетов осуществляется:



Концертная касса

г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, 182 А, ТЦ "Большая мода"

тел. (4242) 304–104



Театр кукол

г. Южно- Сахалинск, Коммунистический проспект, 28А.

тел. (4242) 458-070