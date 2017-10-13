От классической симфонии до балетной классики
Южно-Сахалинский камерный оркестр (художественный руководитель и главный дирижер – Тигран Ахназарян) приглашает любителей классической симфонической музыки на вечерний концерт "От классической симфонии до балетной классики", который состоится 13 октября в 19:00 в концертном зале ДК "Родина".
Впервые на Сахалине прозвучат "Классическая" симфония # 1 С.Прокофьева, фрагменты из балета "Ромео и Джульетта", фрагменты из балетной сюиты #2 Д. Шостаковича, фрагменты из балета "Гаянэ" и "Спартак" А. Хачатуряна.
Стоимость билетов от 200 до 600 рублей.
Продажа билетов осуществляется:
Концертная касса
г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, 182 А, ТЦ "Большая мода"
тел. (4242) 304–104
Театр кукол
г. Южно- Сахалинск, Коммунистический проспект, 28А.
тел. (4242) 458-070
Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495