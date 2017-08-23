Органная музыка

23 и 24 августа в Южно-Сахалинске состоятся благотворительные вечера органной музыки. Всех желающий приглашают в римско-католическую церковь «Приход Святого Иакова» в областном центре.

Музыкальные гурманы насладятся произведениями мировой классики в исполнении Витольда Залевского.

Количество билетов ограничено. Их можно приобрести ежедневно с 15.00 до 19.00 в приходе по адресу в Южно-Сахалинске: проспект Победы, 26-Б.