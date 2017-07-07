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Надежда

Надежда

В пятницу, 7 июля, в 18.00 в сквере у фонтанов на привокзальной площади состоится концерт народного вокального ансамбля «Надежда». Мероприятие входит в программу общегородского творческого проекта «Культурная столица».

Ансамбль создан в 2005 году на базе Южно-Сахалинской местной организации инвалидов по общим заболеваниям. В 2013 году он получил звание «Народный коллектив любительского художественного творчества». Сегодня здесь занимаются 27 человек. В репертуаре русские народные и современные лирические произведения, хиты советской эстрады - творческая деятельность ансамбля направлена на сохранение и популяризацию именно русской песни. За последние три года коллектив дал более 50 концертов в воинских частях, домах культуры, рабочих коллективах и т. д.

 

Где и когда?
Администрация г. Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, тел. 8 (4242) 498199, 300669, 300788, 300688, 300614

7 июля, пятница
18:00
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