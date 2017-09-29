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Международный день музыки

Международный день музыки

29 сентября в 18.00 в концертном зале Сахалинского колледжа искусств, в преддверии Международного Дня Музыки состоится праздничный концерт.

Этот ежегодный профессиональный праздник — добрая традиция Сахалинского колледжа искусств. Концерт в честь Международного Дня Музыки одна из немногих возможностей познакомиться с великолепными шедеврами музыкальной сокровищницы в живом, акустическом исполнении. На сцену выйдут солисты и ансамбли, студенты и преподаватели — исполнители на различных музыкальных инструментах.

В программу концерта вошли произведения разных эпох и стилей, от народной музыки, классической до современной музыки ХХ столетия.

В концерте прозвучат произведения великих композиторов, чья музыка стала достоянием человечества.

В этот день мы поздравляем всех тех, кто любит музыку и посвятил ей свою жизнь, тех, кто сочиняет музыку и дарит ее людям или просто слушает. Ведь она вызывает прекрасные эмоции и чувства.

Вход на концерт свободный.

Где и когда?
Сахалинский колледж искусств

Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 6, тел. 8 (4242) 434288, 433667

29 сентября, пятница
18:00
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