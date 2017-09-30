30 октября в Южно-Сахалинске в Конгресс-Холл "Столица" группа LOUNA презентует свой новый альбом «Дивный новый мир»!





В начале декабря 2016 года группа LOUNA выпустила альбом «Дивный новый мир», название которого не случайно ассоциируется с романом Олдоса Хаксли: новые песни не являются пересказом книги, но тоже рассказывают об обществе, которое развивается по всем законам антиутопии.



«Дивный новый мир» — это символ всего современного мира, где, слепо веря пропаганде и навязанным ценностям, люди теряют истинную свободу и даже не замечают, что повсюду идет разрушительная война. «Мышеловка захлопнулась», — цитата Егора Летова, вынесенная в качестве эпиграфа к альбому, как нельзя лучше передает концепцию и атмосферу всего релиза.



«В 50-е годы прошлого века Хаксли, анализируя свою современность, сделал вывод, что общество движется к концепции «нового дивного мира» значительно быстрее, чем он предполагал. И вот теперь, спустя еще полвека, мы, возможно, приблизились к нему так близко, что скоро увидим из своих окон строящиеся инкубатории. Войны, катастрофы, искаженный взгляд людей на реальность, массовое помутнение сознания – все это присутствует в нашей отнюдь не выдуманной реальности.



Однако есть те, кто все еще хотят и готовы бороться за мир, за правду, за свободу в своей стране, хотят дышать полной грудью, наслаждаться чистой природой и, чувствуя себя гражданами всего мира, одинаково любить людей вне зависимости от их национальной принадлежности. Это обычные люди, которые просто не хотят, чтобы их государство развивалось по законам антиутопии. И наш новый альбом написан про них и для них».



Альбом сразу занял лидирующие позиции в топе iTunes и стал одним из самых ожидаемых релизов года.



30 октября музыканты представят пластинку Сахалинцам. LOUNA готовит концептуальное шоу, которое обещает стать самым ярким в концертной истории группы, ведь особое внимание уделяется не только звуку и свету, но и декорациям сцены.



Не пропусти! 30 октября! Конгресс-Холл "Столица"! LOUNA с презентацией нового альбома и лучшими боевиками за всю историю группы!