афиша
афиша
Регистрация
Лебединые церкви мои

Лебединые церкви мои

15 сентября в 18:30 Сахалинский областной художественный музей приглашает почитателей авторской песни и поэзии на концерт Сергея Хе «Лебединые церкви мои», посвященный творчеству современного русского писателя Тимура Зульфикарова, автора романов, стихов, песен…

Его песни высоко ценил Владимир Высоцкий. Широкую известность приобрели его романы об Иване Грозном, Омаре Хайяме, Ходже Насреддине и др.  Роман «Земные и небесные странствия поэта» был отмечен премией «Коллетс» (Англия) за «Лучший роман Европы-93». Тимур Зульфикаров лаурет премии «Хартли-Мерилл» (Голливуд) за лучший сценарий 1991 г. Победитель поэтического конкурса 2011 г. «Пророк Мухаммад - милость для миров». В 2013 г. стал лауреатом премии Василия Шукшина «Светлые души». Основные произведения автора переведены на 12 языков мира.

 

Входной билет: 100 руб.

Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

15 сентября, пятница
18:30
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Zero People
Zero People
Сахалин-Хоккайдо Jazz
Сахалин-Хоккайдо Jazz
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru