15 сентября в 18:30 Сахалинский областной художественный музей приглашает почитателей авторской песни и поэзии на концерт Сергея Хе «Лебединые церкви мои», посвященный творчеству современного русского писателя Тимура Зульфикарова, автора романов, стихов, песен…

Его песни высоко ценил Владимир Высоцкий. Широкую известность приобрели его романы об Иване Грозном, Омаре Хайяме, Ходже Насреддине и др. Роман «Земные и небесные странствия поэта» был отмечен премией «Коллетс» (Англия) за «Лучший роман Европы-93». Тимур Зульфикаров лаурет премии «Хартли-Мерилл» (Голливуд) за лучший сценарий 1991 г. Победитель поэтического конкурса 2011 г. «Пророк Мухаммад - милость для миров». В 2013 г. стал лауреатом премии Василия Шукшина «Светлые души». Основные произведения автора переведены на 12 языков мира.

Входной билет: 100 руб.

Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.