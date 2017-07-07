Концерт творческого коллектива "Радуга"

С 6 по 19 июля на Сахалин в гости приезжает семья Татьяны и Александра Кузнецовых из города Гурьевск Кемеровской области.

У них 11 приёмных деток! И вся их семья ведёт активный образ жизни, занимается творчеством, спортом, туризмом, в том числе и альпинизмом. Ежегодно, в период летних каникул, совершает туристические походы не только по родной стране, но и за рубежом!!!

Вместе со своими друзьями они проедут через полстраны на микроавтобусе до Ванино, а по Сахалину будут передвигаться как сложится. Жить планируют в палатках - опытные походники... Если вдруг кто захочет чем-то поучаствовать в их размещении, перемещении и знакомстве с достопримечательностями Сахалина, будет здорово!

Как пишет сама Татьяна: "На лето 2017г., в рамках акции "Следование Высшему Закону, закону Добра и справедливости", Татьяна Михайловна и Александр Геннадьевич с детьми, запланировали туристический поход, знакомство с людьми и красотами восточного и дальневосточного края. Членами семьи создан творческий коллектив "Радуга", разработана своя концертная программа, с чем они хотели бы выступить, поделиться творчеством и позитивом."

Так что приглашают всех на концерт их творческого коллектива "Радуга"!!!

13 июля в 18:00 в Областной библиотеке, вход свободный, и в продаже сувениры. Вас ждут песни, танцы, стихи, солнце, радость, любовь!!!

Также они выступят на празднике Дня семьи, Любви и верности в ГПКиО Гагарина 8 июля, а в городской библиотеке им. Кузнецова (с датой определятся чуть позже...) проведут встречу-беседу для всех желающих перенять такой чудесный опыт.

Они много встречались с разными организациями и семьями по всей России. Татьяна - участник первого форума матерей Сибири и Дальнего востока (Красноярск), участник Всероссийского форума приёмных семей 2014 года(Москва). Их семья - призёры Всероссийского конкурса "Ассамблея замещающих семей 2016" в г.Москва.

Рекомендую познакомиться с этими замечательными ребятами:))). https://m.vk.com/wall12439281_2534