Дуэт из Баку впервые заявил о себе в марте 2013, когда вышел их дебютный альбом "Рингтоны Для Зоны". И судя по тому, как "Каспийский Груз" приняли слушатели и коллеги по цеху, ВесЪ и Брутто задержатся на рэп-сцене надолго.



В группе "Каспийский груз" всего два человека: Тимур Одилбеков и Анар Зейналов, уроженцы славного города Баку. Песни ребят – это философские рассуждения. Жизнь и смерть, дружба, предательство, любовь, ненависть. Все эти мысли красиво оформлены в строчки с замысловатыми рифмами.



Первый концертный опыт группа получила на фестивале "Хип-Хоп Замес", проходившем в Москве 14 июня 2013 года. Во время выступления Гуфа Каспийский вышел на сцену, чтобы исполнить единственный совместный трек. Первый же полноценный концерт состоялся 21 сентября 2013 - группа из Баку презентовала в Москве дебютный альбом.



После уже наделают много шума такие альбомы как "Пиджакикостюмы", "Треникиспортивки", "Сторона А / Сторона Б".



Совсем недавно рэп-группа "Каспийский Груз" объявила о подготовке к прощальному туру. Творчество "Каспийского груза" сегодня лучшее в русском рэпе, аналоги найти сложно.



14 октября 2017 года 19:00, Ночной клуб Duke.



Телефон для справок 25-45-67.



Билеты можно приобрести:

- касса ТРК "Сити Молл", тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно с 10:00 до 21:00)

- УЦ “Сахалинский Дом Быта”, тел: 8 (4242) 25-03-55

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