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Каспийский груз

Каспийский груз

Дуэт из Баку впервые заявил о себе в марте 2013, когда вышел их дебютный альбом "Рингтоны Для Зоны". И судя по тому, как "Каспийский Груз" приняли слушатели и коллеги по цеху, ВесЪ и Брутто задержатся на рэп-сцене надолго.


В группе "Каспийский груз" всего два человека: Тимур Одилбеков и Анар Зейналов, уроженцы славного города Баку. Песни ребят – это философские рассуждения. Жизнь и смерть, дружба, предательство, любовь, ненависть. Все эти мысли красиво оформлены в строчки с замысловатыми рифмами.

Первый концертный опыт группа получила на фестивале "Хип-Хоп Замес", проходившем в Москве 14 июня 2013 года. Во время выступления Гуфа Каспийский вышел на сцену, чтобы исполнить единственный совместный трек. Первый же полноценный концерт состоялся 21 сентября 2013 - группа из Баку презентовала в Москве дебютный альбом.

После уже наделают много шума такие альбомы как "Пиджакикостюмы", "Треникиспортивки", "Сторона А / Сторона Б".

Совсем недавно рэп-группа "Каспийский Груз" объявила о подготовке к прощальному туру. Творчество "Каспийского груза" сегодня лучшее в русском рэпе, аналоги найти сложно.

14 октября 2017 года 19:00, Ночной клуб Duke.

Телефон для справок 25-45-67.

Билеты можно приобрести: 
- касса ТРК "Сити Молл", тел: 8 (4242) 396-296
(1 этаж, западный сектор, ежедневно с 10:00 до 21:00)
- УЦ “Сахалинский Дом Быта”, тел: 8 (4242) 25-03-55
(пн-пт: с 9:00 до 19:00, сб: с 9:00 до 18:00, вс: с 9:00 до 17:00)

На сайте bilet.sakh.com

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

14 октября, суббота
19:00
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